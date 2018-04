Telecom chce více naslouchat zákazníkům

Na posledním jednání Internetového Fóra Český Telecom všechny zúčastněné strany překvapil změnou své strategie. Na začátek jednání přišel i generální ředitel Českého Telecomu Ondřej Felix a po celou dobu jednání byl přítomný i výkonný viceprezident pro oblast velkoprodeje Pavel Jiroušek (dřívějších jednání se neúčastnil), který v podstatě vedl jednací tým Telecomu. Generální ředitel ve svém úvodním projevu ohlásil změnu strategie Českého Telecomu.

V projevu Ondřeje Felixe se objevilo několik zcela nových stanovisek, které by do dnešního dne ze strany Českého Telecomu asi těžko někdo očekával. Padla zde také věta, která by se v nejbližší době mohla stát novým reklamním sloganem Telecomu – Ondřej Felix doslova řekl: „Hloupý dodavatel, který není schopen naslouchat svým zákazníkům“. Nahradila by tak starý slogan „Více než slova“, který se vzhledem k chování ČTc ke svým zákazníkům stal terčem mnoha vtipů.

Úvodní proslov generálního ředitele však byl v ostrém rozporu s chováním jeho podřízených v průběhu jednání. Po jeho odchodu z jednání se zástupci Telecomu opravdu snažili přesvědčit všechny zúčastněné o své vstřícnosti a ochotě vyjednávat, ale při řešení jednotlivých sporů se vraceli ke svým dřívějším postojům a způsobu myšlení. Příkladem může být stanovisko k otázce paušálu. Zatímco na minulém jednání delegace Telecomu vyjádřila ochotu jednat o všech námi navrhovaných modelech paušálního připojení, teď už zástupci dominantního operátora tak vstřícní nebyli a snažili se přesunout debatu na téma paušálu u technologie ADSL.

Paušál u ADSL je však ve světě samozřejmý a časový limit se téměř nikde nevyskytuje. Zde je třeba zdůraznit, že rozdíl mezi městem a venkovem se s příchodem technologie ADSL na náš trh ještě výrazněji prohloubí. ADSL totiž v prvních fázích zavádění na venkov zřejmě nedorazí. Překvapením by bylo, kdyby Telecom při zavádění ADSL reagoval na aktuální lokální poptávku a nedržel se přesně svého zaváděcího plánu. A právě proto by zákazníci mimo větší města odkázaní na minutově tarifikovaný dial-up byli ve výrazné nevýhodě.

Ze strany nejvyšších představitelů Telecomu zaznělo, že chtějí hledat společnou řeč se všemi stranami a jako nový prvek vítají možnost naslouchat zástupcům uživatelů Internetu (ZUI), neboť je to potřebné pro další rozhodování.

V obecné rovině zazněla z úst nejvyšších představitelů Telecomu dvě klíčová prohlášení, která sice potvrzují deklarovanou změnu postoje, ovšem až v nejbližších dnechse právě na jednáních o modelech paušálního Internetu a vyjednáváních o velkoobchodní nabídce pro službu ADSL ukáže, zda jde ze strany Českého Telecomu pouze o taktický manévr nebo jestli došlo skutečně ke změně ve strategii komunikace.

Za nejdůležitější považujeme tvrzení Telecomu, že je třeba diskutovat o chování a potřebách zákazníků a od toho odvíjet modely, nikoliv začínat technologiemi a propojením. Jako zastaralý a v dnešní době neudržitelný označil Telecom model Internetu, který zákazníka nutí večer zalézt do sklepa ke svému počítači, do rána surfovat po Internetu a ráno odcházet do práce nevyspalý.

Další důležitá skutečností je přehodnocení názoru na vliv technologie ADSL na dial-up. Podle Telecomu je potřeba nerozlišovat technologie, ale služby. Otázka ADSL se musí řešit společně s dial-upem. Pokud se tyto otázky vyřeší zvlášť, nebudou se tyto technologie podporovat a doplňovat. Na tomto místě je potřeba podotknout, že ještě před několika týdny zástupci Telecomu písemně uvedli, že ADSL v krátkodobém a střednědobém výhledu nijak neovlivní trh s dial-upem.

Telecom ústy svého generálního ředitele potvrdil skutečnost, že na Internetu zveřejněná velkoobchodní nabídka není v žádném případě ve své konečné podobě a je ve všech bodech otevřená k dalšímu jednání. Diskuse nad nabídkou by měla proběhnout do konce tohoto měsíce, přičemž otevřená zůstává cena i rychlost služby. Zástupci uživatelů apelovali na všechny zúčastněné strany, aby přehodnotili především cenu základní varianty ADSL, kde i nadále požadují cenu do 1 300 korun. Rovněž požadavek na možnost změny rychlosti ze strany alternativního operátora uznal Telecom jako oprávněný.

V následné diskuzi na téma velkoobchodní nabídky ADSL položil Pavel Jiroušek otázku, kolik podle nás může stát ADSL pro koncového zákazníka při současné velkoobchodní nabídce. Náš odhad platformy ZUI se pohyboval mezi 1 500 až 1 700 korunami. Podle Jirouška vychází koncová cena při jeho znalostech nákladů a marže na přibližně 1 450 korun bez DPH. Zástupci alternativních operátorů se přikláněli k našemu odhadu. Jaké jsou rychlosti a ceny základních variant ADSL ve světě, to můžete posoudit sami.

Rovněž náš argument o nedostatku informací o síti Telecomu a počtech a chování uživatelů uznali představitelé Českého Telecomu jako oprávněný. Vyjádřili ochotu poskytnout velkou část dat právě o chování a počtech uživatelů. Jako vstřícné gesto poskytli údaj o téměř půl milionu domácností pravidelně se připojujících k Internetu prostřednictvím standardního vytáčeného připojení.

Myslí to Český Telecom se změnou své strategie vážně nebo jde pouze o taktický manévr? Už brzy se dozvíme, jak dopadla jednání o konečné verzi velkoobchodní nabídky. Právě podoba této nabídky ukáže, jak ve skutečnosti dokáže Telecom naslouchat svým zákazníkům. Domnívat se, že by Telecom ve své náhlé vstřícnosti zašel ještě dál a stáhnul žalobu podanou u soudu v prosinci roku 2002, ve které napadnul rozhodnutí ČTU týkající se spuštění ADSL, by bylo asi naivní. Zástupci platformy ZUI však Český Telecom k tomuto kroku přímo vyzvali – nechejme se tedy reakcí Telecomu překvapit.

Autor Miloslav Sova je iniciátorem Výzvy k rozšíření Internetu v ČR a zakladatelem občanského sdružení Internet pro všechny.