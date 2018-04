Telecom chce přímo ovládat Eurotel

Český Telecom chce ovlivňovat dění v mobilním operátoru Eurotel prostřednictvím nově vytvářené dozorčí rady. V té by měli sedět zástupci vedení Telecomu. "Je to naše největší dceřiná společnost a výkon vlastnických práv prostřednictvím dozorčí rady odpovídá doporučené praxi v podobných případech," vysvětlil mluvčí Telecomu Vladan Crha. Dominantní provozovatel pevných linek loni na podzim dokoupil 49 procent Eurotelu a nyní má ve firmě 100procentní podíl.

Vedení Eurotelu nemá podle mluvčí Diany Dobálové o záměru Telecomu žádné informace. Připomněla, že Eurotel je řízen generálním ředitelem, kterého jmenuje valná hromada.

Telecom sice může v současnosti Eurotel ovládat přes valnou hromadu, ale nemá přímý nástroj, prostřednictvím kterého by mohl dceřinou firmu řídit. Obě firmy totiž dosud neuzavřely takzvanou ovládací smlouvu, která by umožňovala orgánům Telecomu zasahovat do dění v největším tuzemském mobilním operátoru. Smlouvu musí schválit valná hromada Telecomu, která je plánována na červen.

Předchozím záměrem Telecomu bylo, aby generální ředitel Eurotelu Terrence Valeski zasedl v představenstvu firmy. Podle zdroje, který je se situací obeznámen, by to však znamenalo, že bude Valeski podřízen přímo generálnímu řediteli Telecomu Gabrielu Berdárovi. To se nelíbilo ministerstvu informatiky, které chce mít v obou firmách nezávislá vedení. Návrh na Valeskiho jmenování nakonec Berdár tento týden z jednání dozorčí rady Telecomu stáhl.

Obě společnosti se v únoru dostaly do sporu kvůli chystanému spuštění rychlého přístupu na internet CDMA ve starší síti Eurotelu NMT. Telecom přípravu služby pozastavil a chtěl doložit, že se její spuštění skupině vyplatí. Podle neoficiálních informací chce Telecom přijít s nabídkou, která bude kombinovat vlastní služby s nabídkou Eurotelu.

Telecom nabízí vysokorychlostní připojení na internet prostřednictvím ADSL. Nabídkou datových služeb chce firma čelit odlivu zákazníků z pevných linek na mobilní sítě.