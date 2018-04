Telecom chce nabídnout levnější telefonování přes internet

Český Telecom plánuje zřejmě na konci letošního roku nabídnout levnější telefonování prostřednictvím internetového protokolu. Firma již vypsala výběrové řízení na dodavatele komplexního řešení, které chce uzavřít na začátku 3. čtvrtletí, řekl ČTK mluvčí Vladan Crha s tím, že tendru se účastní více než deset zájemců.

Telecom chce novými službami založenými na technologii voice over IP (VoIP) nejen rozšířit nabídku pro uživatele hlasových služeb, ale nabídnout telefonování i klientům, kteří využívají jen datové služby. S prvními konkrétními službami by se zákazníci mohli setkat v testovacím provozu na podzim.

Služba by měla být ve variantách určena domácnostem i firmám. Setkají se s ní například uživatelé vysokorychlostního připojení Internet Expres.

Poskytovat telefonování přes internet chce i druhý největší tuzemský kabelový operátor Karneval. Podle týdeníku Profit nyní firma jedná o spolupráci s telekomunikačními operátory. Chystaná technologie umožní zákazníkům z běžného telefonního přístroje telefonovat přes internetovou přípojku Karnevalu, kdy se hlas rozloží do digitální podoby a přenese se přes internet. Do konce roku by se měl rozběhnout minimálně testovací provoz.

Telefonování prostřednictvím internetu již nabízí například společnost Contactel a někteří další alternativní operátoři.

Rozvoj telefonování přes internet podporují regulační orgány členských zemí EU i Evropská komise. Jejich zástupci se začátkem února shodli, že nebudou nové technologie svazovat dodatečnými pravidly. Snadný přístup k internetové telefonii má podpořit konkurenci mezi poskytovateli internetových služeb a tradičními telefonními operátory. Komise by měla ještě letos zpracovat návod, jak hlasovou službu po internetu usměrňovat, a případně na ni vezme ohled při novelizaci platných směrnic v roce 2006.

Evropa při aplikaci technologie zaspala. V současnosti si po internetu povídá 4,9 milionu lidí v Japonsku a milion ve Spojených státech. V EU používá tuto službu 110.000 zákazníků v Německu, 220.000 ve Francii a 50.000 v Británii. Její rychlé šíření je jisté, protože ve srovnání s pevnými a mobilními telefonními službami zaručuje velké snížení cen.