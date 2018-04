Telecom chce do podzimu připojit všechny školy

Český Telecom letos investuje do rozšíření pokrytí ADSL 150 milionů korun. Investice do výstavby nových technologických prvků v síti má umožnit rychlejší připojení škol, knihoven a dalších veřejných zařízení i v těch nejodlehlejších částech země. Vyplývá to z informací operátora.