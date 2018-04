Telecom chce celý Eurotel. Dostane ho?

Český Telecom chce vlastnit celý Eurotel. Ke svým současným 51 procentům hodlá od druhého vlastníka Atlantic West koupit zbývajících 49 procent.řekl mluvčí Českého Telecomu Vladan Crha.

Oba majitelé největšího mobilního operátora v tuzemsku se ovšem už v podstatě ve čtvrtek 7.6. dohodli, ale v konečné domluvě jim brání jediné - cena. Americký podílníci Eurotelu Atlantic West, který rovným dílem vlastní Verizon Communications a AT&T Wireless Services, chce za svůj o dvě procenta menší podíl okolo 2 miliard dolarů. To je pro Telecom zatím nepřijatelné. Podle hlavního majitele Telecomu, jímž je stát, musí být cena podílu Eurotelu přibližně poloviční. Dohady o prodeji podílu v Eurotelu označil mezinárodní mluvčí Verizonu Steven Marcus za spekulace, ale odmítl je dementovat. "Nepotvrzuji, ani nevyvracím," řekl.

Podle dobře informovaného zdroje chtějí Američané v nejbližší době ze své původní částky slevit do státem stanovené hranice.

Proč Telecom tolik potřebuje Eurotel? Zvýší to výrazně jeho šance při chystané privatizaci bývalého monopolu. "Pokud by se Telecomu skutečně podařilo Eurotel získat celý, mohl by být zajímavý pro další světové telekomunikační firmy. Čím více zájemců, tím samozřejmě lépe," říká náměstkyně ministra dopravy pro telekomunikace Marcela Gürlichová. Stát by totiž mohl vydělat více, než čekal při současné špatné situaci na světových telekomunikačních trzích.

Většina evropských telekomunikačních firem totiž nemá peníze, protože finančně vykrvácela při získávání evropských licencí na provozování sítí třetí generace mobilních telefonů UMTS. Zatím jediní, kdo mají v Evropě peníze a projevili o Telecom zájem, jsou španělská Telefonica a francouzská Vivendi.

Dohoda mezi akcionáři Atlantic West a Telecomu o prodeji Eurotelu musí padnout v nejbližších dnech. Český Telecom totiž v pátek pořádá valnou hromadu a na ní musí být jasno nejen o tom, jaký podíl má Telecom v Eurotelu, ale také jak se bude dominantní provozovatel pevných linek v tuzemsku prodávat. Majitel více než 33 procent akcií Telecomu - konsorcium TelSource - se totiž s Fondem národního majetku, který zastupuje v Telecomu stát, ještě definitivně nedohodl na detailech společného prodeje Českého Telecomu. Dohodnout se musí do čtvrtka. Zatím je jasné, že FNM a TelSource prodají společně 51 procent akcií Telecomu a o výnos se rozdělí v poměru: dvě třetiny fond a třetina TelSource.