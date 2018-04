Telecom chce být do deseti let nejlepší v EU

Nejlepší telekomunikační firmou v Evropské unii z hlediska provozní výkonnosti hodlá být do deseti let Český Telecom. Do dvou let chce být vedoucí telekomunikační společností ze zemí, které v přístím roce vstoupí do EU. Na dnešní tiskové konferenci to oznámil generální ředitel společnosti Gabriel Berdár v souvislosti s chystaným zahájením transformačního procesu, který ve firmě začne letos v prosinci.

Jak uvedl ředitel Českého Telecomu pro restrukturalizaci a privatizaci firmy Michal Heřman, v oblasti finančních cílů hodlá dominantní operátor transformačním programem do poloviny roku 2005 výrazně zmírnit trend klesajících výnosů. Za první tři čtvrtletí letošního roku firma zaznamenala meziroční pokles výnosů o pět procent na 37,5 miliardy korun. Dále chce Telecom udržet EBITDA marži výrazně nad úrovní telekomunikačního odvětví, přičemž v současné době tento ukazatel dosahuje nadprůměrných 49 procent.

Současný management Českého Telecomu si rovněž stanovil, že v roce 2005 by konsolidované investiční náklady (s mobilním operátorem Eurotel) neměly přesáhnout 12 procent výnosů. Podle Heřmana mají investiční náklady firmy na konci letošního roku v porovnání s loňskem klesnout o více než tři miliardy korun.

Ve vztahu k zákazníkům chce Český Telecom zlepšit kvalitu služeb a komunikaci. Cílem firmy je, aby instalace pevné telefonní linky proběhla minimálně v 90 procentech případů nejpozději do pěti dnů, v případě instalace ISDN či ADSL přípojky je limit stanoven na maximálně sedm dní. Firma hodlá rovněž provádět měření spokojenosti klientů, která by měla být vyšší než 85 procent. Spokojenost zaměstnanců firmy by pak měla být vyšší než 75 procent. Heřman nedokázal specifikovat současný stav zmíněných ukazatelů, údajně vzhledem k různé metodice měření a sledování. Ohledně měření spokojenosti zaměstnanců přiznal, že vzhledem k vlně propouštění se tento ukazatel nachází hluboko pod cílovým stavem.

Většinovým vlastníkem Českého Telecomu je s 51 procenty Fond národního majetku. Minoritním akcionářem s 27 procenty je konsorcium TelSource, které hodlá svůj podíl nabídnout k prodeji na veřejných trzích. Cílem vlády je Telecom zprivatizovat nejpozději do roku 2005. Telecom zároveň drží 51 procent v nejstarším mobilním operátoru Eurotelu, přičemž do konce listopadu by se měl stát jeho 100procentním vlastníkem poté, co se na odkupu dohodl s konsorciem Atlantic West. Vlastníky Atlantic West jsou rovným dílem společnosti Verizon Communications a AT&T.