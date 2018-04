Telecom: cedulí proti věčným kartám

Český Telecom dosud nenašel obranu proti falešným telefonním kartám. Jinak by se neuchýlil k zoufalému lepení nápisů o zákazu těchto karet. Přitom před více než rokem zástupci Telecomu tvrdili: "Nově zaváděné automaty jsou technologicky vyspělejší a umožní Českému Telecomu brzké zavedení progresivních služeb (např. platbu pomocí platebních karet). Je u nich také výrazně posíleno zabezpečení provozu proti podvodům." (Citujeme z tiskové zprávy Českého Telecomu s datem pátého září 2000.) Podívejme se, jaká je skutečnost dnes.

Jeden z nových kartových automatů byl instalován i do utečeneckého tábora v Červeném Újezdě na Teplicku. S jeho zabezpečením to zřejmě není tak růžové, jak Telecom původně tvrdil. Český Telecom dokonce po pár měsících nový automat nahradil předchozím typem, který je vůči používání falešných karet zabezpečen lépe než vychvalovaná novinka firmy Ascom. Situace se dokonce vyhrotila natolik, že se na dveřích vedoucích do hovorny objevil několikajazyčný nápis, že používání nekonečné telefonní karty je zakázáno. Cedule samozřejmě působí poněkud komicky.

Při naší návštěvě v táboře nám jeho obyvatelé sdělili, že za poslední čtyři měsíce došlo k nejméně dvěma výměnám telefonních automatů. Šéf divize veřejných automatů Českého Telecomu, ing. Jan Ander, tuto skutečnost nejprve zdůvodnil snahou o poskytování co nejkvalitnějších služeb, po otázce, proč tedy byl novější typ automatu nahrazen starším přístrojem, nakonec přiznal, že výměna byla motivována snahou o snížení ztrát způsobovaných mezinárodními telefonáty běženců žijících v táboře, které dosáhly neúnosného rozměru. Podle našich informací se problém zneužívání telefonních automatů s instalací přístrojů od firmy Ascom (tedy nových a údajně bezpečnějších) značně prohloubil.

Vysokou frekvenci používání telefonních automatů nám potrvrdili jak obyvatelé tábora samotného, tak i místní občané z Červeného Újezda a blízkých Měrunic, kterým utkvěly v paměti i zásahy policie proti telefonujícím cizincům: "Dostat se k telefonu tu je občas velký problém," řekla nám kolemjdoucí, která nechtěla sdělit své jméno. A tak nové, "bezpečnější" automaty nahradila starší technologie, která je zřejmě zatím jedinou obranou, kterou Český Telecom proti falešným telefonním kartám má.

Nabízí se otázka: proč Telecom, který se stejně jako ostatní evropští operátoři s problémem falešných karet potýká již řadu let, přistoupil k výměně telefonních automatů za méně bezpečné? O horším zabezpečení nových automatů proti těmto kartám jsme psali již v článku Robert: Umím vyrábět věčné telefonní karty. Pokud na to přišli phreakeři, kteří karty vyrábějí, mohl na to jistě přijít i Český Telecom.

Přestože Telecom ztráty způsobené falešnými kartami přiznává, nakoupil nové automaty, které jsou k podvodníkům přátelštější než ty předchozí. Někdo zjevně neudělal dobře svoji práci.