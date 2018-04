Telecom by mohl vyplatit dividendy až 20 Kč na akcii

Nerozdělený zisk z minulých let ve výši 6,64 miliardy korun může letos Český Telecom použít na výplatu dividend. To by odpovídalo asi 20 korunám na akcii. Informují o tom dnešní Hospodářské noviny s odvoláním na finančního ředitele firmy Juraje Šedivého. O případné výplatě dividendy musejí ještě rozhodnout akcionáři na valné hromadě, která se uskuteční v červnu.Telecom loni vykázal účetní ztrátu 1,8 miliardy korun, a proto z loňského hospodaření nemůže dividendu vyplácet. Akcionáři firmy, mezi kterými má s 51 procenty hlavní slovo stát, si již loni odsouhlasili, že firma bude každoročně vyplácet dividendy mezi 50 a 70 procenty konsolidovaného zisku.