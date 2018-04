Telecom by chtěl převést třetinu zaměstnanců k jiné fimě

Český Telecom zvažuje, že převede téměř třetinu z 9500 zaměstnanců k jiné firmě. Pracovníci, kteří se zabývají údržbou, opravami a provozem telekomunikační sítě, by měli přejít pod externího dodavatele, který má tyto služby pro Telecom zajišťovat, řekl ČTK dobře informovaný zdroj.

Podle mluvčího Vladana Crhy se firma nyní baví se dvěma uchazeči a na základě jejich nabídek se teprve rozhodne, zda projekt spustí a případně komu z nich zakázku zadá. Hlavním smyslem projektu má být úspora nákladů. Podle informací ČTK s Telecomem v současnosti jednají společnosti Siemens a Alcatel, jejichž technologie firma nejvíce využívá.

Telecom ve výběrovém řízení oslovil 14 firem. Z nich do užšího výběru postoupily vedle Alcatelu a Siemensu ještě Ericsson, Lucent Technologies a Vegacom. Údržbu, provoz a opravy sítě si dosud Telecom zajišťoval sám. Po případném převodu činností pod externího dodavatele, což by se mohlo uskutečnit v příštím roce, by si firma vlastními silami zajišťovala kompletní dohled nad sítí, kontrolu a plánování.