Telecom bude mít celý Eurotel na konci listopadu

Na konci listopadu bude Český Telecom plně vlastnit společnost Eurotel. Do té doby by měly být vypořádány finanční transakce spojené s odkupem 49procentního podílu od konsorcia Atlantic West B.V za 1,05 miliardy dolarů. Dosud Telecom držel 51procentní podíl Eurotelu. Na dnešní tiskové konferenci to uvedl generální ředitel Telecomu Gabriel Berdár.

Jak dnes uvedl ředitel pro restrukturalizaci Českého Telecomu Michal Heřman, mezi Telecomem a Eurotelem již probíhají první "lehké" synergie jak v rámci produktového portfolia, tak v rámci vnitřních procesů. Výsledky jednání mezi týmy obou firem by měly být podle jeho slov představeny v nejbližších týdnech.

Odkup 49procentního podílu v Eurotelu již 13. června schválila valná hromada Českého Telecomu, smlouvu pak obě firmy podepsaly v polovině června a v srpnu transakci povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Na odkup podílu v Eurotelu si Telecom půjčí 850 milionů eur. Mandátní smlouvu o aranžování syndikovaného úvěru podepsal s bankami Bank Austria Creditanstalt, Citigroup, JP Morgan, KBC Bank N.V./ČSOB a SANPAOLO IMI. Úvěr se skládá ze tří částí: 300 milionů eur tvoří 364denní revolvingová úvěrová linka, 300 milionů eur činí pětiletý amortizovaný úvěr a 250 milionů eur představuje pětiletá revolvingová úvěrová linka.