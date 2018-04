Telecom brání rozvoji nových internetových služeb

Podle společnosti Czech On Line (druhý největší poskytovatel připojení k internetu v České republice; k jeho službě Volný se připojuje 32 % všech uživatelů) brání Telecom liberalizaci přístupu k internetu, a tím rozvoji nových služeb. V současnosti se mohou domácí zákazníci využívající modemy připojit k internetu jenom prostřednictvím Českého Telecomu. Poskytovatel připojení k internetu (ISP) potom nemůže spolupracovat s konkurenty Telecomu, nemůže si sám stanovit ceny pro koncové zákazníky a na pokrytí nákladů mu musí vystačit to, co mu dá Telecom formou provizí.

Řešením by podle Czech On Line byla změna smluvního vztahu s Telecomem. Pokud by se připojení hovoru řešilo prostřednictvím propojovacích smluv, mohl by v případě konfliktů mezi Telecomem a poskytovateli internetu zasahovat Český telekomunikační úřad (nyní nemá pravomoc zasáhnout). Telecom by také nemohl svévolně nastavovat výši provizí, ale musel by platit na základě cenových rozhodnutí ČTÚ. Poskytovatelé internetu by také od dominantního operátora měli zajištěnou kvalitu služeb a mohli si konkurovat cenou.

Toto konkurenční prostředí by mělo pro zákazníky dříve či později znamenat zavedení měsíčních paušálních poplatků – přinejmenším v době mimo špičku. V současnosti se platí minutová cena za dobu strávenou na internetu, a to podle odborníků brání dalšímu rozvoji internetu. Paušální poplatky by znamenaly větší jistotu příjmů, a tím pádem i možnost plánování investic do nových služeb.

Jenže nové služby by kromě liberalizace přístupu k internetu potřebovaly ještě vyšší přenosové rychlosti pro koncové zákazníky. To může zajistit technologie ADSL, která využívá stávajících telefonních linek, ale nabízí několikanásobně vyšší rychlosti. S nabídkou ADSL již přišel Telecom letos na jaře – telekomunikační úřad ale poskytování ADSL koncovým zákazníkům zakázal. Důvodem byla obava, že se Telecom snaží využít svého dominantního postavení na trhu a obsadit jej ještě dříve, než přístupové linky otevře konkurenci.

V současnosti probíhají jednání Telecomu, alternativních operátorů, poskytovatelů připojení k internetu, telekomunikačního úřadu a zástupců veřejnosti o budoucích modelech přístupu k internetu prostřednictvím telefonní sítě. Výsledkem těchto jednání by mělo být vyřešení alespoň části aktuálních problémů a impuls pro další rozvoj českého internetu.