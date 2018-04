Telecom bez soudnosti

Českému Telecomu se zase jednou podařil husarský kousek. Nabídl řediteli Paegasu, Klausi Tebbemu, využívání levného internetového volání prostřednictvím služby Xcall.Pravděpodobně si všichni vzpomenete na tance, které provázelo zavedení obdobné služby Paegasem. Ten v roce 1998 nabídl svým zákazníkům využití právě internetového volání pro zahraniční hovory z mobilního telefonu. Tarify za tento způsob spojení (Paegas Internet Call) byly samozřejmě podstatně nižší, než za klasické spojení přes Telecom.

EuroTel tehdy zachovával mlčení a Telecom sice vydal zprávy o tom, co všechno Paegas porušuje, leč oficiální kroky nepodnikl žádné. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) nakonec zahájil šetření celé záležitosti na tzv. vlastní podnět, o jehož skutečném původu dodnes kolují nejrůznější úvahy. Výsledkem šetření bylo pozastavení poskytování služby Internet Call. Zmíněné pozastavení, které trvalo cca půl roku, umožnilo, mimo jiné, aby EuroTel dohnal technologickou ztrátu a krátce po znovuspuštění této služby Paegasem, přišel se svou vlastní obdobou s názvem NetCall 55...

Zkuste si teď představit, jak se asi tvářil ředitel Paegasu, když otevřel obálku od Českého Telecomu a začal číst v ní vložený dopis. Slova "...principem této služby je přeměna hlasu do datové podoby a jeho odeslání prostřednictvím sítě internet k volané osobě. Tento způsob je levnější, ale nižší cena je je vykoupena sníženou kvalitou hovoru" mu nutně musela zahýbat s hladinou adrenalinu.

Je jen málo pravděpodobné, že by v ČR žilo více osob se jménem Klaus Tebbe. Pokud si databázi adres pro tuto korespondenční akci dělal Telecom sám, mohl se podobnému faux pas snadno vyhnout již při výběr adresátů. V případě, že ji zakoupil od některé specializované agentury, mohl někdo dodané adresy zkontrolovat. Náš telekomunikační gigant by ušetřil za poštovné a zároveň by vystupoval jako taktní konkurent. Poslat svoji nabídku řediteli společnosti, které díky administrativnímu zásahu unikla část příjmů za poskytování stejné služby, již mu nyní jeho konkurent nabízí, není vysvědčením o slušném chování.

Pro větší obrázky s čitelným textem klikněte na jednotlivé zmenšeniny.