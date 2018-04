Telecom ani ISP zatím ze zákopů nevylezli

Zákopová válka, která se rozhořela v pondělí mezi internetovými providery a SPT Telecom, nekončí. SPT Telecom stále nehodlá s providery jednat a trvá na stávající podobě tarifu Internet99.

Provideři na oplátku přitvrzují rétoriku - níže je uvedeno tiskové prohlášení v doslovném znění. Shrnuto a podtrženo se SPT Telecom patrně v nejbližší době bude muset rozloučit s většinou peeringových smluv, klienti IOL pak budou muset tolerovat skutečnost, že na Mobil server se budou probojovávat přes Amsterodam a Frankfurt, pokud ne přímější cestou přes Stockholm nebo New York. Patřičné zpoždění si připočtěte. Žaloba za zneužívání monopolního postavení je už jen třešnička na dortu.

Kde je východisko? Daleko, předaleko. SPT Telecom nikdy z principu nepřipustí, že udělal chybu, nebo má něco drahého - i kdyby to mělo stát projekt IOL život. Provideři už také nemají kam couvnout a nemají kam se vrátit. Krvácet budou všechny strany.

Jediné schůdné řešení vidím v tom, že se podaří najít řešení, při němž SPT Telecom neztratí tvář (typicky se všichni budou tvářit tak, že na to řešení přišel SPT Telecom) a jež bude vyhovovat i providerům i uživatelům. Co to bude? To si netroufám odhadnout.

V naší anketě zatím více jak 80 procent hlasujících vyslovilo názor, že odpojení IOL od ostatních českých providerů úplně považují za dobrý nápad. Připomínám, že jak já, tak ISP jsme toho názoru, že jde o řešení krajní, po němž bude sáhnuto snad jen v nouzi nejvyšší. Bohužel nouzi nejvyšší pociťuje telekomunikační sektor v ČR již hodně dlouho...

Komu situace pomůže? Určitě Aliatelu. Víte o nějakém providerovi, který by si koupil linku od SPT Telecom tam, kde ji může mít od Aliatelu? Já jediného - IOL.

A nyní Stanovisko poskytovatelů Internetu ke službě Internet 99

Čeští poskytovatelé Internetu (dále jen ISP) nesouhlasí s postupem SPT TELECOM a.s. při zavádění tarifu Internet 99, který v rozporu s prohlášeními SPT TELECOM a.s. neposkytuje levnější připojení uživatelům Internetu.

Záměrem českých poskytovatelů Internetu je přimět SPT TELECOM a.s. k jednání o podobě služby Internet 99 tak, aby služba byla vždy a pro všechny uživatele Internetu levnější než stávající způsob tarifikování.

Argumentaci SPT TELECOM a.s. ke stanovisku českých poskytovatelů ze dne 15.2.1999 považují ISP za účelovou, zkreslenou a poškozující zájmy českých uživatelů Internetu.

Stávající situace je důsledkem zneužití monopolního chování SPT a proto se ISP snaží všemi dostupnými legitimními prostředky SPT TELECOM a.s. přimět k jednání o službě Internet 99.

Poskytovatelé zvažují možnosti konkrétních akcí proti SPT TELECOM a.s., od vypovězení propojovacích dohod s SPT TELECOM a.s., až po bojkot přístupu jeho zákazníků ke zdrojům umístěným na sítích ostatních českých poskytovatelů Internetu.

ISP zvažují vyloučení SPT TELECOM a.s. ze sdružení NIX.CZ z.s.p.o na základě porušení stanov a podání podnětu na Úřad pro hospodářskou soutěž pro soustavné porušování pravidel hospodářské soutěže s cílem zneužívání monopolního postavení.

V případě, že SPT TELECOM a.s. nezahájí jednání do 24.2.1999, jsou čeští poskytovatelé připraveni postupně realizovat výše uvedená opatření.

Poskytovatelé i nadále věří, že se jim společně s SPT TELECOM a.s. podaří nalézt řešení, které přispěje k rozvoji Internetu v České republice.