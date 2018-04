Telecom a GTS budou nabízet internet za paušál

Dnes představí dva operátoři přístup k internetu za paušál. Konkrétně jde o Český Telecom (tisková konference začíná v 9:30) a GTS (začátek tiskové konference, které se má podle pozvánky účastnit i ministr informatiky Vladimír Mlynář, je stanovený na 11 hodin). Český Telecom bude vysílat přenos ze své tiskovky i po internetu. Aktuální informace z tiskových konferencí si můžete přečíst zde.

Pohoda s GTS

GTS představí svůj internet za paušál pod značkou GTS Pohoda Doma. Jde o možnost připojit se přes modem z analogové i digitální (ISDN) pevné linky k internetu v době mimo špičku, o víkendech a státních svátcích. Za to GTS zaplatíte 599 Kč s DPH. Pokud se připojíte ve špičce, zaplatíte za minutu 1,19 Kč (prvních deset minut) nebo 0,99 Kč (po prvních deseti minutách).

Připojení k internetu GTS Pohoda Doma využívá službu volba operátora. O technickém principu si můžete přečíst více zde. Volba operátora funguje tak, že před libovolným hovorem přidáte před číslo čtyřmístný kód, který signalizuje síti Telecomu, že chcete využít pro hovor jiného telekomunikačního operátora. Tomu pak síť Telecomu hovor předá, aby ho jiný operátor vyřídil. Tomuto operátorovi pak za hovor zaplatíte, ten pak část těchto peněz dá Českému Telecomu (tomu náleží jako poplatek za využití části jeho sítě při vzniku hovoru).

K využití volby operátora musíte mít jakýkoliv tarif kromě Home Mini. K 599 Kč tak musíte připočítat ještě poplatek za telefonní linku (347,41 Kč s nejrozšířenějším tarifem Home Standard). Když si aktivujete GTS Pohoda Doma, můžete současně využívat volbu operátora i pro hovory po České republice nebo do zahraničí. Přes GTS Pohoda Doma se samozřejmě připojíte do internetové sítě GTS, nemůžete se takto připojovat k jiným poskytovatelům internetu.

Za kolik bude paušál od Telecomu?

Nemáme k dispozici detailní informace o nabídce Telecomu (doplníme je v průběhu tiskové konference), ale něco přece jenom víme. Telecom představí více variant paušálního přístupu k internetu. Bude mít i nabídku srovnatelnou s GTS. Jak se bude jmenovat netušíme, ale bude stát 399 Kč s DPH a bude nabízet stejné podmínky jako GTS Pohoda Doma – tedy přístup k internetu o víkendu, mimo špičku a státních svátcích.

Nedokážeme odhadnout, jestli tato nabídka bude platit pro všechny tarify Telecomu (potom nemůže GTS konkurovat) nebo jen pro nové tarify. Ty nemají označení Home, ale Telefon a oproti prvním mají pro Telecom výhodu v tom, že jsou neregulované Českým telekomunikačním úřadem, takže je Telecom může flexibilněji přizpůsobit zákazníkům. Více podrobností se dozvíme skutečně až na tiskové konferenci.

Mohly být paušály dříve?

Podle našeho zdroje mohly být paušály na trhu mnohem dříve, kdyby Český telekomunikační úřad téměř dva roky nereguloval minutové ceny za přístup k internetu. Nemyslíme si, že kdyby Telecom chtěl, tak by i přes to nepřišel s nějakou formou paušálu, ale je fakt, že ono zmiňované rozhodnutí ČTÚ zakonzervovalo situace s vytáčeným přístupem k internetu (šlo o reakci na Internet Plus). Už v té době nabízel Telecom podobný paušál za internet, nazvaný i-Víkend (za 399 Kč přístup k internetu o víkendech).

Telecom se tak měl na koho vymlouvat a ČTÚ mohl poukazovat na to, že Telecom se o nic nesnaží. Kdyby se ČTÚ nesnažil diktovat koncové ceny a stanovil rozumné principy fungování přístupu k internetu (ty principy by musely vyhovět i požadavkům na otevřenou hospodářskou soutěž), mohl tady být internet za paušál mnohem dříve. Jenže i tak by se musely dohodnout všechny strany, ČTÚ, Telecom i alternativní operátoři. A v posledních dvou letech se vždy některá ze stran (a bloky byly na všech stranách) postarala o to, aby k dohodě nedošlo.

Je to paušál, nebo jen náhražka?

Mezi čtenáři se jistě povede diskuse o tom, zde jde o paušál, když je dostupný jen o víkendu. Při jednáních o přístupu k internetu mezi operátory se ustálila jistá terminologie, ve které tyto dva paušály odpovídají termínu intervalový paušál. Absolutní neměřený paušál to není, ale hodit se bude mnohem více uživatelům, než kteří jej budou v diskusích kritizovat. Drtivá většina domácích uživatelů se totiž připojuje právě mimo špičku a o víkendech. Přes den totiž pracují nebo jsou ve škole.

Tyto paušály nejsou určené těm, kdo chtějí přes den pracovat. Má to svoji logiku – sítě jsou přes den dost vytížené na to, aby operátoři neměli zájem o celodenní paušál. Navíc na minutových poplatcích vyberou přes den více. Není důvod si myslet, že by se víc vydělalo na paušálech. Kdo chce opravdu pracovat, tak se přes den přes modem nepřipojuje; už si dávno našel rychlejší alternativu. A nebo se připojit musí, ale potom zaplatí bez ohledu na to, kolik ho stojí minuta.

Existuje potenciálně velká skupina zákazníků, kteří se potřebují jen občas připojit přes den, aby si stáhli aktuální informace či e-maily. Jsou to živnostníci a menší podniky (restaurace, hotely, menší dílny). Ti si u nás zatím na internet nezvykli (znáte jistě spoustu nadšenců, ale většina skončí u webové prezentace a taky u ní skončí, k objednávkám jsme ještě nedospěli). Velmi často se používají statistiky z Anglie, kde tato skupina tvoří majoritu ve využívání vytáčeného přístupu k internetu přes den.

Jenže u nás si operátoři tyto zákazníky musí teprve vychovat. Zatím jim postačí možnost připlatit si k základnímu tarifu pár hodin na internetu přes den. Až je operátoři naučí využívat tyto příplatky k tarifům, potom jim mohou nabízet paušály. Kdyby to udělali dnes, zájem by nebyl velký a tak by paušály musely být drahé, nebo by na ně operátoři zanevřeli. Znovu podotýkáme, že ti, co opravdu na internet přes den potřebovali, už dnes jsou dávno připojení a vyššími rychlostmi, než může dial-up nabídnout.

Pokud bychom nabídku obou operátorů měli shrnout, budeme optimističtí. Jako začátek to není špatné a až se přidají i další operátoři, bude z čeho vybírat. V budoucnu jistě vzniknout další paušály pro specifické skupiny zákazníků, což se ale nestane hned příští měsíc. Je ale velká škoda, že paušály tady už dva roky mohly být, ale to už nevrátíme.