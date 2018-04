Telecom a Eurotel by podle Mlynáře měly být samostatné firmy

Český Telecom a jeho 100procentní dceřiná firma Eurotel by podle ministra informatiky Vladimíra Mlynáře měly zůstat jako samostatně fungující firmy. Stát si tak chce zajistit co největší prostor pro různé privatizační scénáře. "V zájmu státu jako akcionáře by ty vazby měly být postaveny čistě na obchodním vztahu, nikoliv na postavení nadřízenosti a podřízenosti," uvedl dnes Mlynář pro ČTK.

Ministr zopakoval, že stát bude prodávat svůj 51procentní podíl v Telecomu včetně Eurotelu dohromady a nikoliv zvlášť Telecom a zvlášť Eurotel. Podle jeho slov má Telecom s Eurotelem výrazně vyšší cenu.

Podle něj by však mělo být možné od sebe Telecom a Eurotel majetkově oddělit, pokud to bude privatizační záměr vyžadovat například kvůli souhlasu Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. "Kdyby například měl zájem o Český Telecom Deutsche Telekom, tak by nemohl vlastnit Telecom, T-Mobile i Eurotel," vysvětlil.

V souvislosti s Deutsche Telekomem ČTK řekl, že firma o privatizaci zájem neprojevila, jak nedávno spekuloval tisk. Zároveň popřel informace, že by existoval zájemce, který by za Český Telecom nabídl až 130 miliard korun. "Není to pravda," řekl v dnešním pořadu televize Prima Nedělní partie. Podle týdeníku Euro měl tuto cenu nabídnout právě Deutsche Telekom.

Analytici odhadují cenu 51procentního podílu státu v Telecomu na 50 až 65 miliard korun, což Mlynář považuje za realistické odhady. Přesto však varoval před očekáváním velkého výnosu.

"Důležité bude, zda prodat za nejvyšší cenu nebo prodat někomu, kdo bude Český Telecom dále rozvíjet, tedy nějakému strategickému partnerovi," dodal ministr v pořadu TV Prima s tím, že doba, kdy se prodávalo za co nejvíce peněz, je pryč.

Již dříve se objevily spekulace, že o Eurotel mají zájem velké světové mobilní skupiny jako Orange či Vodafone, které by jej chtěly koupit od nového vlastníka Telecomu. V této souvislosti se zmiňoval také zájem finanční skupiny PPF. Privatizace se chce účastnit dánská TDC spolu s bankou Goldman Sachs a údajně i Swisscom, který donedávna akcie Telecomu vlastnil přes konsorcium TelSource.

Telecom tento týden odsouhlasil zakladatelskou listinu, na základě které bude Eurotel ovládat. Firma také vytvořila pětičlennou dozorčí radu, složenou ze zástupců státu, která bude na hospodaření mobilního operátora dohlížet.

Fond národního majetku zahájil v lednu výběr poradce, který by měl vládě navrhnout nejlepší způsob privatizace. V úvahu přichází prodej jednomu strategickému či finančnímu investorovi, nebo nabídka na kapitálových trzích. O tom, která z devíti firem bude vládě radit, by měla výběrová komise rozhodnout koncem dubna. Samotný prodej státního podílu by měl začít v druhé polovině roku a skončit na začátku roku 2005.