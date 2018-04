Společnost Tele2 je evropským alternativním poskytovatelem telekomunikačních služeb působícím ve 24 evropských zemích a obsluhujícím 26 milionů zákazníků. Společnost nabízí produkty a služby pevné a mobilní telefonie, služby přístupu k internetu, datové sítě, kabelové televize a služby týkající se obsahu. V České republice se orientuje na hlasové služby v pevné síti pro rezidenční segment.



Proč podáváte vlastně žalobu na Český Telecom?

Důvodem, proč podáváme žalobu na Český Telecom je to, že chceme, aby přestal porušovat jak české, tak evropské zákony na ochranu hospodářské soutěže. Toho se podle našeho názoru dopouští tím, že ve většině svých cenových programů spojuje měsíční poplatek za telefonní linku s hovorovým kreditem či volnými minutami aniž by nabídl alternativní cenový program výhodný pro zákazníky, kteří chtějí využít k volání jiné operátory.

Jistě, Český Telecom zavedl tarifní programy bez volných minut a hovorového kreditu, ale rozdíl v měsíčním poplatku mezi tarifem s volnými minutami a bez je tak malý, že zákazník si vždy raději zvolí program s volnými minutami. A to je právě ta skutečnost, na základě které jsme přesvědčení, že Český Telecom porušuje zákony na ochranu hospodářské soutěže platné, jak v České republice, tak v Evropské Unii. To, že je toto jednání opravdu v rozporu s českým soutěžním právem ostatně potvrdil ve svém prohlášení z podzimu loňského roku i ÚOHS.

Mám-li to tedy shrnout, nemáme nic proti tomu, aby Český Telecom nabízel tarify s volnými minutami jako takové, ostatně to je i v Evropě vcelku běžné. Vadí nám ale, že je mezi tarify s volnými minutami a bez nich tak malý rozdíl v ceně.

Měli jste na nějakém trhu podobný problém jako je ten s Českým Telecomem? Myslím hlavně co se týče délky trvání a celkového rozsahu.

Ne. Tohle je naprosto ojedinělý případ. Jistě, měli jsme nějaké spory s dominantními operátory na některých trzích, ale nepamatuji případ, že bychom museli podávat žalobu o náhradu škody na dominantního operátora. Všude se to vždy vyřešilo buď nařízením regulátora nebo tím, že dominantní operátor prostě upravil svou produktovou strategii tak, aby byla v souladu se zákonem. Velice podobný případ s balíčky služeb nastal v Rakousku v roce 2004. Zde však vzniklou situaci vyřešil regulátor během 4 měsíců a nebylo tedy nutné žalobu podávat.

Spolupracovali jste třeba při přípravě žaloby s ostatními operátory? Včera odpoledne totiž firmy eTel a Tiscali oznámily, že také zvažují žalobu z podobných důvodů.

S těmito společnostmi spolupracujeme v rámci Asociace pro spravedlivou konkurenci. Tuto žalobu jsme ale připravili a podali sami za sebe.

Jaká je historie celého sporu s Českým Telecomem? Učinili jste nějaké kroky k pokusu o nápravu tohoto stavu než jste podali žalobu?

V roce 2002, když jsme vstoupili na český trh s hlasovými službami byla situace taková jako asi na každém jiném čerstvě liberalizovaném trhu – původně monopolní operátor se vždy snaží ztížit novým konkurentům vstup na trh. To, že nabídka Českého Telecom již tehdy neodpovídala soutěžnímu právu jsme brali jako věc, která se zákonitě musí v krátké době změnit. Bohužel se ukázalo, že vymáhání práva v České republice není vždy úplně jednoduchou záležitostí. Opakovaně jsme Český Telecom upozorňovali,že porušuje zákon a žadali, aby vzniklou situaci vyřešil. Bohužel neúspěšně.

Obrátili jsme se proto na ÚOHS a ČTÚ. ÚOHS v srpnu loňského roku ve stejné věci začal vlastní šetření a vydal stanovisko, ve kterém se říká, že: „tímto vázáním služeb Český Telecom brání rozvoji konkurence a vstupu nových operátorů na trh, rozvoji stávajících alternativních operátorů a ve svém důsledku omezuje možnost spotřebitelů získat co možná nejkvalitnější služby za konkurenční ceny,“ Ani od ÚOHS ani od ČTÚ však dosud žádné rozhodnutí nepadlo.

Kdy jste se tedy rozhodli podat žalobu na Český Telecom?

Bylo to v průběhu loňského roku. Tehdy jsme také zvažovali arbitráž proti České republice. Návrh nového zákona o elektronických komunikacích, zahájení šetření Českého Telecomu ze strany ÚOHS a některé další kroky pro nás byly signálem, že si český stát uvědomil závažnost situace, která existuje na českém telekomunikačním trhu a snaží se ji řešit. Od arbitráže jsme proto zatím ustoupili a přistoupili jsme „pouze“ k žalobě na Český Telecom. Na žalobě a zejména na analýze prokazatelných ztrát, které naše společnost díky jednání Českého Telecomu utrpěla, jsme pracovali přes půl roku. Ono číslo 2,14 miliardy tak vychází z přesného výpočtu modelu toho, jak by vypadala zákaznická základna Tele2, kdyby byl Český Telecom neporušoval zákon.

A domníváte se, že soud uzná vaši metodiku výpočtu?

Metodika výpočtu vedoucí k této částce, je součástí žaloby, kterou jsme 3. února podali na Český Telecom u Městského soudu v Praze a je tam také velmi detailně vysvětlena a velice důkladně zpracována

Soudy v České republice jsou dosti často považovány za pomalé. Co hodláte dělat, pokud se bude soudní řízení neúměrně protahovat? Budete pak chtít třeba přejít k arbitrážnímu sporu s Českou republikou?

To, na co se teď zaměřujeme, je tento soudní spor. Jsme přesvědčení, že jej vyhrajeme. Jiné kroky by bylo tedy nyní předčasné komentovat.

Jistě, může to zabrat nějaký čas, než se celý případ vyřeší, ale myslím si, že zaplacení 2,14 miliardy korun je něco, čemu se již Český Telecom nemůže vyhýbat. Jistě, může různými prostředky prodlužovat celé řízení třeba i na roky, ale na konci riskuje, že bude muset zaplatit mnohem více než 2,14 miliardy korun!

To znamená, že tato částka není konečná?

Přesně tak, hodiny tikají a s každou další hodinou, kdy Český Telecom porušuje zákon na ochranu hospodářské soutěže se zvyšuje i ztráta naši společnosti, kterou nám způsobuje a za každou tuto hodinu bude muset jednou zaplatit. Ano, může to být dlouhý boj, ale my budeme bojovat!

A o kolik se třeba navyšuje tato částka za každý den? Pokud spočítáme, že 2,14 miliardy to bylo cca. za 2,5 roku, vyjde nám, že je to asi o 2,35 milionu korun denně.

Přesnou částku Vám říct nemohu. Nejsem právník a ten výpočet teď nemám ani před sebou. Jediné, co Vám mohu říci je, že tato částka není konstantní, myslím tím, že se postupně zvyšuje.

A přemýšleli jste někdy třeba o tom, že byste opustili český trh? V případě ADSL jste to již předloni učinili...

Tele2 dosud nikdy ve své historii neodešlo z žádného trhu a na tom nehodláme nic měnit. Pokud nám bude umožněno podnikat ve spravedlivém konkurenčním prostředí jako je tomu v jiných státech Evropy, budeme schopni získat velkou zákaznickou základnu a český trh pro nás bude velmi zajímavý a profitabilní stejně jako jiné trhy v Evropě. Tele2 tedy odsud rozhodně nechce odejít. Chceme jen, aby zde fungovaly spravedlivé podmínky pro podnikání a aby tyto podmínky všichni dodržovali.

Co se ADSL týče, tak je pravda, že Tele2 se díky praktikám Českého Telecomu z tohoto trhu stáhlo, nicméně nyní uvažujeme o našem návratu do oblasti ADSL. Jako klíčové však stále vidíme hlasové služby pro domácnosti, to je to, co je pro nás teď momentálně nejdůležitější.

Tele2 v řadě zemí provozuje virtuální mobilní sítě a v ČR se zatím setkává s odmítavým postojem mobilních operátorů. Jak hodláte v této věci postupovat, můžeme čekat třeba nějakou stížnost na ÚOHS?

Mobilní trh se od toho fixního dosti podstatně odlišuje. Zatímco u fixních sítí existuje téměř vždy jen jedna jediná síť a alternativní operátoři tedy vždy zákonitě odebírají zákazníky provozovateli té sítě, tak v mobilních sítích je to jiné, protože jich obvykle bývá několik. Koncept, který používá Tele2 Mobile je ten, že se chceme stát pro mobilního operátora spíše partnerem a ne jeho konkurentem. Pokud tedy s námi mobilní operátoři spolupracovat nechtějí, nehodláme je k tomu nijak nutit a ani se nechceme dožadovat povolení MVNO na regulačních úřadech. MVNO je u nás prostě o partnerství.