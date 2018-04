Tel.Me T919 – rakouský smartphone (preview)

Možná vám připadají rakouské nebo německé mobily podobně exoticky, jako lybijská limuzína (a Siemens přitom vnímáte jako světovou, ne německou značku). Jenže obojí existuje. Rakouský výrobce mobilů Tel.Me navíc není neúspěšný a na podzim se chystá představit rovnou chytrý telefon (smartphone). Pojmenoval ho T919 a v říjnu se ho chystá prodávat ve vybraných zemích EU za 529 eur. To je při dnešním kurzu 30,50 Kč ze euro necelých 16 200 korun, při pesimistickém kurzu 35 Kč za euro by T919 vyšel na 18 515 korun. Přitom konkurenční produkty (Sony Ericsson P800, Nokia 7650, Nokia 9210) stojí mnohem více.

Telefonující obrazovka

Základem mobilu je velká dotyková obrazovka. Na první pohled tak T919 vypadá naprosto stejně jako Sony Ericsson P800. Také T919 budete moci ovládat přímo dotyky na displeji nebo umělohmotnou klávesnicí – krytem přes displej, která se bude dotýkat displeje na místech pro virtuální klávesy. Pro ovládání máte dále k dispozici speciální ukazovátko pro dotykový displej a několik ovládacích tlačítek po straně mobilu.

Displej je barevný – zobrazí až 32 786 barevných odstínů. Rozlišení displeje je 256 x 128 bodů, což by vám pro většinu aplikací mělo stačit. Operační systém, který Tel.Me T919 používá, je vlastní. To znamená, že pro něj v tuto chvíli nejsou žádné jiné než vestavěné aplikace. Od roku 2003 by měl být k dispozici firmware (nebo přesněji vylepšený operační systém), který bude podporovat aplikace napsané v jazyce Java (J2ME).

Vestavěné aplikace umožňují číst a posílat e-maily (protokol POP3/IMAP4, SMTP), prohlížet si internetové stránky (xHTML/WAP 2.0), pracovat s obrázky (JPG, GIF) a textovými soubory (DOC, TXT). K dispozici máte i organizér plně synchronizovatelný s Outlookem (kalendář, úkoly, kontakty, poznámky), fotoalbum, přehrávač MP3, elektronickou peněženku a některé další drobné aplikace usnadňující práci s mobilem. Přítomná je i aplikace rozpoznávající psané znaky na displeji.

Multimedia především

V Tel.Me zřejmě velmi rychle pochopili, že budoucnost mají multimedia. Vedle samotného prohlížeče obrázků, které můžete přijmout například e-mailem nebo si je stáhnout z internetu, je v mobilu i vestavěný digitální fotoaparát. Fotografie si můžete uspořádávat do fotoalba – aplikace je přímo nahraná v paměti T919.

Vedle 14 MB paměti RAM máte k dispozici i datovou kartu MMC (MultimediaCard od Siemense) s kapacitou až 128 MB. Na paměťových kartách můžete mít vedle obrázků a textových dokumentů i hudební soubory ve formátu MP3. V T919 by měl být kvalitní přehrávač – ostatně vedle výroby mobilů se Tel.Me živí právě výrobou MP3 přehrávačů; podle průzkumů je jedničkou na rakouském trhu.

Nechybí ani typicky multimediální mobilní funkce, jako je polyfonické vyzvánění, podpora rozšířených zpráv EMS (o MMS se zatím nemluví) a tři hry.

Jak telefonovat a datovat?

Telefonovat můžete z Tel.Me T919 klasicky – tedy chytíte mobil do ruky a přiložíte sluchátkem k uchu – nebo s pomocí hands-free. Tím je myšleno vestavěné hlasité hands-free přímo v mobilu (spíše by se dalo říct hlasitý odposlech) i klasická bondovka. T919 bohužel nepodporuje bluetooth, takže podobně vybavené headsety vám zatím budou k ničemu. Mobil by měl mít hlasový záznamník a hlasové vytáčení. V interním telefonním seznamu budete moci mít až 1000 záznamů.

Pro připojení k počítači jistě využijete připojení přes USB kabel nebo infračervený port. K internetu se naopak připojíte přes GPRS. A to v konfiguraci 4 + 2 timesloty (třída 10), což v našich sítích odpovídá 53,6/26,8 kb/s. Tel.Me udává jako maximální rychlost přenosu dat 85,6 kb/s – ale to je možné jenom při kódovacím schématu CS4 (21,4 kb/s na timeslot), což je v praxi nereálné; běžně se používá a počítá s CS2 (13,4 kb/s na timeslot). Pokud těmto číslům nerozumíte, nic si z toho nedělejte. Podstatné je, že T919 bude patřit k nejrychlejším mobilům s GPRS.

Tel.Me se chystá v příštím roce rozšiřovat své aktivity i na jiné než jenom německy mluvící země. Zatím se sice chystá především do Itálie, ale některé produkty Tel.Me (MP3 přehrávače) můžete koupit i u nás a ve Slovinsku nebo Chorvatsku. U mobilů samozřejmě nastává problém s homologací a lokalizací do češtiny – z těchto důvodů nepředpokládáme, že by u nás byly zahájeny pokusy o prodej těchto mobilů před vstupem České republiky do Evropské unie. Potom už zůstane překážkou jenom lokalizace. Pokud tak dlouho na T919 čekat nevydržíte, můžete vyrazit k našim jižním sousedům. Ale i tak si musíte počkat až na podzim.