Tel.Me T918 - netradiční koncepce z Rakouska (první informace)

Oba nové modely od rakouské společnosti Tel.Me jejich výrobce označuje za smartphony, přestože nedisponují žádným známým otevřeným operačním systémem. Poprvé byly představeny již na veletrhu CeBIT na jaře loňského roku. Od té doby však žádné nové informace o těchto telefonech na svět nepronikly a tak se detaily o obou novinkách objevily až se začátkem jejich prodeje. Obě novinky zaujmou dotykovým displejem a VGA fotoaparátem. Pomocí vestavěného fotoaparátu by měly oba nové modely Tel.Me také nabízet možnost nahrání videa. Ovšem tuto funkci bude možno zdarma donahrát až později. Co však oběma modelům chybí, je podpora technologie Bluetooth.

Netradiční koncepce

Úplnou novinkou je netradičně řešený smartphone s dotykovým displejem - T918. Od prvního představení tohoto modelu na loňském veletrhu CeBIT, kde byly vystaveny ale jen makety, se trochu změnil vzhled telefonu. Tel.Me T918 na první pohled zaujme robustní konstrukcí a na straně umístěným dotykovým perem. Robustní vzezření však klame. Podle vyjádření výrobce se nejedná o přístroj se zvýšenou ochranou proti prachu, vodě či pádu. Na rozdíl od modelu T919/T919i nepostrádá druhá novinka vedle dotykového displeje klávesnici, na jakou jsme zvyklý u tradičně řešených mobilních telefonů.

Tel.Me T918 nabízí opravdu netradiční pojetí mobilního telefonu. Klávesnici se třemi funkčními tlačítky doplňuje dotykový displej.

Tradiční klávesnice i dotykový displej

Klávesnice Tel.Me T918 vedle alfanumerických kláves a klasických kláves pro přijetí a odmítnutí hovoru nenabízí žádné další funkční klávesy. Pouze mezi zmiňovanými klávesami pro přijmutí a odmítnutí hovoru se nachází sjednocená klávesa pro potvrzení a pro přístup k elektronické poště. Kontextové a navigační klávesy totiž plně supluje dotykový CSTN displej s rozlišením 128 x 160 obrazových bodů a podporou 65 536 barev, který nabízí plochu 36 x 50 milimetrů.

Na levém boku Tel.Me T918 se uplně nahoře nachází tlačítko pro zapnutí/vypnutí telefonu, které zároveň slouží jako spoušť fotoaparátu. Pod ním jsou dvě multifunkční klávesy a USB konektor.

Trochu větší

Netradičně koncipovaný model T918 není žádný drobeček. Přestože se může pochlubit integrovanou anténou, tak se svými rozměry 111 x 50 x 20,5 milimetru a hmotností 125 gramů v současné době řadí mezi trochu přerostlejší telefony. Tel.Me T918 používá baterii Li-Ion o kapacitě 720 mAh, se kterou by měl vydržet dvě a půl hodiny hovoru nebo přes 11 dní v pohotovostním stavu. Podle údajů výrobce se však baterie nabíjí až čtyři hodiny.

Čočka fotoaparátu se netradičně nalézá ve spodní části na zádech telefonu.

VGA fotoaparát a MP3 přehrávač

Stejně jako model T919i, tak i druhá novinka nabízí VGA fotoaparát (maximální rozlišení 640 x 480 obrazových bodů) s možností pořízení videosekvencí ve formátech MP4 a 3GP. K funkci nahrávání videa se však zatím vztahuje stejné omezení jako u modelu T919i, tedy možnost bezplatného pozdějšího upgrade. Na rozdíl od první novinky je model T918 pouze dvoupásmový (900 a 1800 MHz). Paměť telefonního seznamu a paměť na textové zprávy je shodná z modelem T919i, tedy 1000 kontaktů a 200 textových zpráv. Celková paměť Tel.Me T918 je 6MB. Na rozdíl od modelu T919i ovšem paměť není možné rozšířit pomocí SD/MMC karet a proto není možné model T918 využít jako MP3 přehrávač. Jako polyfonní vyzvánění je možné použít skladby ve formátech SP-MIDI a I-Melody nebo použít zvukový záznam.

Na pravém boku telefonu je umístěné dotykové pero a infraport.

E-maily, MMS, EMS, SMS a Java

Stejně jako vyšší model T919i disponuje i T918 vestavěným e-mailovým klientem. Paměť pobere podle velikosti asi 100 e-mailů. Jako přílohu je možné odeslat nebo přijmout obrazové soubory jpg, bmp, gif a mpg nebo textové txt a doc. Nechybí také multimediální zprávy MMS a zprávy EMS. Stejně jako model T919i, tak i Tel.Me T918 je možné synchronizovat, spojit nebo použít jako modem pomocí infraportu nebo USB datového kabelu. Tel.Me T918 dále nabízí GPRS třídy 10, wapový prohlížeč (2.0), Javu (MIDP 1.0) a dvě předinstalované Java hry plus tři vestavěné hry. Další výbavu zahrnuje skladatel vyzváněcích melodií, kalkulačku a organizér s kalendářem. V základním balení T918 je opět vedle tradiční nabíječky a manuálu také CD-Rom, USB datový kabel, hadřík z mikrovlákna a dvě dotyková pera.

U nás zatím ne

Společnost Tel.Me své výrobky v České Republice oficiálně nenabízí a pravděpodobně se to v dohledné době nezmění. Výrobce totiž, podle svých slov, neuvažuje o lokalizaci svých výrobků do češtiny. Případní zájemci z České republiky si však představovaný telefon T918 můžou zakoupit v tomto oficiálním internetovém obchodě výrobce. Tel Me T918 je možné pořídit za 332,05 Euro (necelých 11 tisíc Kč) bez započtení 20 procentní daně a dopravy.

Informace o další novince výrobce Tel.Me, modelu T919i najdete zde.