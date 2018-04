Tel.Me T910 – rakouský konkurent T68 (preview)

Podle informací společnosti Tel.Me by se na konci srpna měl začít prodávat mobil T910. Tento zatím nejlepší model rakouského výrobce by měl konkurovat dražším špičkovým modelům jiných značek – a to nejenom nízkou cenou, ale i dostatkem funkcí a podle našeho názoru povedeným designem.

Přestože rakousko nemá ve výrobě mobilů tradici, nejsou v Tel.Me žádní začátečníci. Alespoň to platí u dosud představených modelů, například chytrého T919 nebo stylového T911. Je ale pravda, že úspěch u zákazníků si budou muset teprve těžce vybojovat, protože kromě typů T909 a T909c se zatím žádný mobil se značkou Tel.Me neprodává. Podobně jako u avizovaných T919 a T911 by proto i T910 měl přinést špičkové funkce za velmi příjemnou cenu a tento lákavý koktejl by měl přesvědčit zákazníky, aby dali přednost neznámé značce před zavedenými konkurenčními modely.

Důležitým konkurentem pro T910 by mohl být právě Sony Ericsson T68m. Oba mobily jsou velmi podobné a oba nemají podporu zpráv MMS. T910 má i některé další mínus ve srovnání s T68m – chybí Bluetooth a nepřipojíte k němu ani digitální fotoaparát, stejně jako si prostřednictvím upgrade firmwaru nepřidáte nové funkce. Ale v jiných parametrech T910 vedle T68m směle obstojí.

Tel.Me T910 je mobil klasické koncepce s integrovanou anténou. Váží jen 79 gramů a jeho rozměry jsou přijatelných 109 x 45 x 18 mm. Baterie Li-Ion umožní mobilu být až 200 hodin v pohotovosti, nebo tři hodiny telefonovat.

Klávesnice podle obrázků a s přihlédnutím k rozměrům mobilu vypadá dobře. I na dálku si troufneme posoudit kvalitu displeje. Nabízí 4096 barev, je pasivně podsvícený s rozlišením 128 x 96 bodů. To znamená, že bude velmi dobrý v místnostech, při umělém osvětlení a ve tmě, horší už na přímém slunečním světle, což je ovšem obecný problém především pasivně podsvícených displejů.

T910 je mobil určený především manažerům. Proto je samozřejmostí hlasové ovládání, GPRS (4+1, 53,6 kb/s), WAP 1.2.1, kalendář a vestavěný adresář (zatím však nejsou k dispozici údaje o jeho kapacitě). Manažery už ovšem příliš nepotěší, že mobil budou k počítači připojovat pouze sériovým kabelem, protože infračervenou komunikaci a technologii bluetooth jim mobil nenabídne. Mobil má polyfonická vyzvánění i možnost jejich stahování z internetu, T9 pro rychlé psaní SMS, EMS a tři hry.

Tel.Me T910 je rozhodně zajímavý mobil, který se může měřit s konkurenčními modely od renomovaných firem. Zároveň je třeba přiznat, že mu v kategorii manažerský telefon přece jen ještě něco chybí. Jestli cena do 400 € (přibližně 12 150 Kč) bude tím důvodem, proč budoucí uživatelé některé funkce oželí, to se teprve uvidí. Jenom doufáme, že na rozdíl od minulých slibovaných uvedení produktů na trh Tel.Me tentokrát dodrží oznámené termíny a v srpnu skutečně T910 začne prodávat.