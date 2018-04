Tel.Me představuje dva špičkové Rakušany (preview)

Rakousko nemá ve výrobě mobilů v podstatě žádnou tradici. Přesto však i zde najdeme jednoho výrobce mobilních telefonů, jehož přístroje zaujmou snad každého a jsou určitě velmi dobře konkurenceschopné. Tato společnost se jmenuje Tel.Me a s jejími předchozími modely mobilních telefonů jste se na našich stránkách mohli již několikrát setkat. Tel.Me těsně před odstartováním hannoverského CeBITu představila dva nové barevné a multimediální telefony, které určitě stojí za zmínku.



Tel.Me T919i



Nejsou-li pro vás produkty této rakouské společnosti velkou neznámou, jistě je vám číselné označení tohoto přístroje povědomé. Ano, jedná se skutečně o drobná vylepšení již před časem představeného modelu T919.



T919i lze na první pohled považovat za přímého konkurenta vlajkové lodi společnosti Sony Ericsson - komunikátoru P800. Obě zařízení nabízejí podobnou koncepci snad pouze s tím rozdílem, že barevný dotykový displej rakouského kousku není překryt kouskem plastu suplujícím klávesnici. Displej je pochopitelně aktivní a nabízí rozlišení 256 x 128 obrazových bodů, což je o poznání méně než u konkurenta (P800 disponuje rozlišení 320 x 208 pixelů).



Vnitřní operační paměť (pro uživatelská data je vyhrazeno pouhých šest megabajtů) lze snadno rozšířit prostřednictvím MMC/SD paměťových karet až o 512 megabajtů. Samozřejmostí je také integrovaná digitální kamera schopná zaznamenat fotografie v plném VGA rozlišení a dokáže také zaznamenávat krátké videosekvence přímo do formátu MPEG4. Získané obrázky či videa lze odesílat jak prostřednictvím multimediálních MMS zpráv, tak integrovaným emailovým prohlížečem. O svižné odesílání i prohlížení internetu se stará datový modul podporující třídu 10 rychlých GPRS datových přenosů.



Z dalších zajímavých vlastností stojí určitě za zmínku možnost přehrávat videa, pokročilý organizér, snadná synchronizace prostřednictvím USB kabelu se stolním počítačem s podporou technologie SyncML. Pro bezdrátovou komunikaci s ostatními zařízeními budete moci využít infračerveného portu, modernější Bluetooth zde však nenajdete.



Telefon: Tel.Me T919i

Tel.Me T919i Rozměry: 125 x 55 x 24 milimetrů

125 x 55 x 24 milimetrů Hmotnost: 125 gramů

125 gramů Baterie: 1000 mAh Li-Ion

1000 mAh Li-Ion Pohotovostní doba: až 320 hodin

až 320 hodin Doba hovoru: až 180 minut

až 180 minut Další vlastnosti: Java, rozpoznávání ručně psaného písma, editor melodií, možnost nastavení MP3 skladby jako vyzvánění, fotoalbum



Tel.Me T918



Zatímco předchozí model byl pouze "vylepšením" modelu předchozího, model T918 je skutečně novým telefonem. Podle vyjádření výrobce je tento líbivý přístroj považován za zábavný přístroj a nabízené funkce tomu také odpovídají.



Přestože disponuje menším aktivním displejem než jeho větší bratříček (displej totiž nabízí "pouze" 128 x 160 obrazových bodů při 24 bitové barevné hloubce), v množství nabízených funkcí si s ním v ničem nezadá. Stejně jako T919i obsahuje integrovanou digitální kameru schopnou kromě snímání fotografií také natáčet filmy ve formátu MPEG4, stejně jako T919i podporuje rychlá GPRS data (třída 10) i multimediální rozšíření MMS i EMS verze 5.0.



T918 se však daleko více podobá běžnému mobilnímu telefon svými rozměry i plnohodnotnou mechanickou klávesnicí. Pro mnoho uživatelů je totiž existence mechanické klávesnice daleko důležitější než možnost ovládání telefonu prostřednictvím dotekového displeje a speciálního pera či některého z prstů. Tel.Me T918 však v tomto ohledu všechny překvapuje - jeho displej je totiž také dotekový! Můžete si tak vybrat, zda budete své zprávy psát přímo perem na displej, nebo jestli dáte raději přednost velké klávesnici a slovníku T9.



Telefon: Tel.Me T918

Tel.Me T918 Rozměry: 111 x 50 x 20 milimetrů

111 x 50 x 20 milimetrů Hmotnost: 110 gramů

110 gramů Baterie: 720 mAh Li-Ion

720 mAh Li-Ion Pohotovostní doba: až 270 hodin

až 270 hodin Doba hovoru: až 150 minut

až 150 minut Další vlastnosti: Java, rozpoznávání ručně psaného písma, editor melodií, polyfonická vyzvánění, fotoalbum, USB synchronizace, 6 MB vnitřní paměti



Můžeme se těšit?



Nebudeme jistě příliš vzdáleni pravdy, prohlásíme-li, že nově představené mobilní telefony společnosti Tel.Me představují skutečně velmi zajímavé přístroje, které by si i na našem trhu jistě našly koupěchtivé zájemce. Navíc představitelé firmy Tel.Me již před časem na náš dotaz nevyvrátili zájem o vstup na náš trh. Máme se tedy na co těšit - cena modelu T919i byla stanovena přibližně na sedmnáct tisíc korun, cena za T918 by neměla překročit asi dvanáct tisíc korun. Co víc si můžeme přát?