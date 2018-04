Tel Me bankrotuje.

Rakouský výrobce mobilních telefonů a MP3 přehrávačů Tel Me ohlásil bankrot. Oznámení o bankrotu předcházelo shánění investora, který by podniku pomohl. Tel Me již před časem zveřejnilo možnou spolupráci s korejským výrobcem Sewon, kterého však provázejí obdobné finanční potíže. Vedle chybějících fnančních prostředků, mělo údajně společnosti Tel Me dopomoci k bankrotu také blíže nespecifikované produktové pirátství.

Tel Me slibovalo na vánoční trh uvést nový smartphone T939 postavený na Windows CE s 2,1 megapixelovým fotoaparátem, dotykovým displejem s rozlišením 160 x 240 obrazových bodů schopným zobrazit 256 000 barev a slotem pro paměťové karty mini SD. Cena tohoto telefonu byla předběžně stanovena na 599 Euro. Tohoto smartphonu se ale již asi nedočkáme.

Tel Me T939.