Tel.Me 911 - levný rakouský mobil s GPRS

O rakouské společnosti Tel.Me, která koncem loňského roku začala s výrobou mobilních telefonů, MP3 přehrávačů a zařízení pro přístup na internet, jsme již psali v souvislosti s uvedením jejího prvního mobilního telefonu. Tehdy šlo o low-end model Tel.Me 901. Společnost ale nechce zůstat jen u nejlevnější kategorie a představila model Tel.Me 911 nadupaný zajímavými funkcemi.

Tel.Me 911 má rozměry 108 x 47 x 18 mm a váhou 90 gramů patří mezi lehčí manažerské telefony. Jeho vzhled je trochu futuristický a mírně připomíná designérskou školu Benefonu.

Na funkce a výkon byste si u T911 stěžovat neměli. V pohotovostním režimu telefon vydrží až 250 hodin, případně téměř čtyři hodiny hovoru. K tomu mu dopomáhá Lithium-Iontová baterie. Samozřejmostí v dnešní době je dualband provoz 900/1800 MHz a kódování řeči EFR.

Telefonní seznam pojme navíc k pozicím na SIM kartě ještě 250 záznamů včetně e-mailových adres, ty můžete použít pro odesílání e-mailů přes SMS brány.

WAP a GPRS

Implementovaný WAPový prohlížeč je naprostou samozřejmostí, dobrou zprávou je, že jde již o verzi 1.2. S WAPem se bude dobře pracovat, protože displej pojme 6 řádků po 16 znacích textu. WAP můžete používat nejenom prostřednictvím klasického datového spojení, ale i pomocí GPRS Class B10, tedy spřažením až 4 timeslotů pro download a 2 timeslotů pro upload. GPRS vám tak dává celkovou rychlost až 85600 kbps, kterou si můžete asymetricky podělit mezi upload a download.

Telefon je vybaven softwarem pro rychlé psaní T9, který podporuje devět jazyků (čeština chybí, telefon se k nám zatím nedováží). T191 má pochopitelně i SIM Toolkit.

Další funkce

Z dalších funkcí je dobré zmínit možnost vytáčet čísla pomocí hlasového příkazu. Telefon má také vestavěné vibrační vyzvánění, podporuje skupiny volajících, profily i editor vlastních zvonění. K tomu všemu firma přidává ještě údajně velmi pohodlný a komplexní plánovač času.

Pokud by vám ani to nestačilo, nabízí T911 rozhraní k MP3 přehrávači (vyrábí rovněž Tel.Me), takže MP3 si můžete rovnou downloadovat přes GPRS, pokud to unese vaše peněženka. Stejné rozhraní lze použít pro připojení bluetooth modulu a firma hodlá nabízet headset (náhlavní soupravu) s bluetooth rozhraním.

Na závěr, pokud vás telefonování a GPRS omrzí, jsou v telefonu k dispozici hry. Firma zatím nezmiňuje, o jaké šlágry půjde, ale naznačuje, že k telefonu vytvoří i zábavní portál pro hráče. Že by snad šlo o možnost stahovat hry do telefonu podobně jako u nových úrovní her pro Nokii 3330?

Kdy a za kolik?

Telefon se na trhu objeví na konci roku 2001, tedy zřejmě současně s telefony Nokia 6310 a Ericsson T68, jimž bude přímým konkurentem. Výrobce slibuje, že cenově se bude pohybovat hluboce pod těmito modely, což bude nutný předpoklad pro alespoň nějaký úspěch tohoto telefonu na trhu. Značka Tel.Me se dosud nikde příliš neprosadila a ani model T911 nenabídne mnoho nového oproti podobným telefonům velkých výrobců.

Ačkoliv je nabídka funkcí T911 slibná, bude hodně záležet na tom, jak si výrobce poradí s vychytáním mušek složitého firmware a jak pružný bude ve vytváření distribuční sítě. Do České republiky zatím výrobce nedosáhl.