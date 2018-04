Stvořil Android a teď chce vyrábět telefony. Rubin může trefit jackpot

Andy Rubin je člověk, který má na svědomí operační sytém Android. Podle serveru The Information se nyní Rubin snaží sehnat dostatek peněz na to, aby založil hardwarovou společnost, která by mohla vyrábět mobilní telefony. Využít přitom může investiční fond Playground, s nímž investuje do startupů.

Ano, slyšíte dobře. Rubin by rád vyráběl mobilní telefony. Právě Android je platforma, kde se může prosadit, jako se to podařilo řadě jiných společností, které se úspěšně uchytily na trhu smartphonů.

Rubin sice před dvěma lety odešel z pozice šéfa vývoje Androidu, ale i tak patří mezi malé množství lidí, kteří o tomto operačním systému vědí vše, nebo téměř vše.

A právě toho by mohl využít při návrhu mobilního telefonu, který by potenciál sytému využíval naplno. Pokud se tedy něco, jak praví Murphyho zákony, nepokazí.

Ale měl by si pospíšit, Google se totiž poprvé chystá vytvořit mobilní telefon Nexus zcela ve vlastní režii. Na druhou stranu, taková konkurence může zákazníkům jen prospět.