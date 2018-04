Teď volejte levněji, ukáže se v budoucnu na displeji mobilu

Uživatelům v rozvojových zemích by podle zástupců švédské společnosti mohla technologie zlevněného volání ušetřit až 99 procent veškerých nákladů za mobilní služby. Jediné, co by pro to museli udělat, je hlídat si displej.

Technologie v číslech - testovalo 14 afrických mobilních operátorů, - za 2 měsíce službu využilo 60 procent všech uživatelů, - operátoři zaznamenali nárůst telefonování o 70 procent.

Vše by fungovalo v závislosti na tom, jak je vytížená síť. Jakmile by daný mobilní operátor nebyl příliš vytížen, uvolnil by pro určitou oblast několik zlevněných telefonátů. Pokud by se tedy uživatel nacházel ve správný čas na správném místě, na displeji by byl informován o tom, že si právě v danou chvíli může zavolat za sníženou cenu.

A jak je něco takového možné převést do praxe? Velmi jednoduše - pro operátora jde o vidinu vyšších zisků. Za normálních okolností, kdy by jeho síť zůstala málo využívána, by si v určitých oblastech nezavolal v konkrétní chvíli nikdo. Pokud však poskytne obyvatelům možnost levněji si zatelefonovat, může si vydělat alespoň něco.

Systém vhodný i pro vyspělé země

Ačkoliv byl systém vyvinut pro rozvojové trhy, společnost Ericsson nezavrhuje možnost rozšíření i do vyspělých zemí.

"Systém dynamicky zlevňovaného volání byl vyvinut v Jižní Africe a už byl s velkým úspěchem testován 14 lokálními operátory. Vidíme jako obrovskou příležitost přenést technologii vyvinutou experty v rozvojových zemích i do vyspělejších států. Tato služba je finančně výhodná i pro tamní telekomunikační společnosti," říká Jan Wäreby, senior viceprezident firmy Ericsson.

Čeští operátoři však mají k technologii ještě daleko. "Nyní o implementaci dynamických cen neuvažujeme. Slabou stránkou totiž je, že hovor spojuje vždy dvě místa. Jedno z nich může být právě nevytížené, ale o druhém to v ten samý moment platit nemusí. Tato technologie navíc vyžaduje dodatečné investice do sítě," řekla Mobil.cz Alžběta Weinfurtová z Vodafonu.