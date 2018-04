TechXNY (PC Expo) již tento týden

V letošním roce je PC Expo ve znamení "mobilita" - bezdrátové sítě, mobilní počítače, domácí zábava a samozřejmě PDA - to jsou hlavní esa letošního ročníku.

O postavení handheldů svědčí i to, že přímo z oficiálních stránek si do vašich PalmOS počítačů (menu Plan your visit - Palm Download) můžete stáhnout základní údaje o vystavovatelích, rozvrzích přednášek, o vystupujících apod.

Na veletrhu jsou očekávány některé novinky - sledovat se bude zejména úterní vystoupení CEO Palm Inc Carla Yankowski, které by mohlo upřesnit některé informace, které se kolem firmy Palm Inc v poslední době vynořily (prodej firmy, rozdělení na softwarovou a hardwarovou část apod.) - i když přednáška je oficiálně na téma Handheldy jako standard ve firemní sféře. Taky by se Palm mohl vyjádřit ke spekulacím ohledně nového modelu m30X (m11X ?), nebo jej přímo představit. Každopádně má firma pronajatý celý pavilon.

Rovněž se očekává, že na veletrhu představí firma Sony dva nové modely svých Clie počítačů - již dříve probleskly informace, že Sony nabídne trhu dvě levnější varianty multimediálního trháku Sony Clie PEG N710C s názvy N610C/V (počítač střední třídy) a PEG-S320 (levný Clie low-end kategorie).

Neoficiální informace, které se objevily kolem možného nového modelu firmy Handspring Visor Snap, či Visor Twist, obsahovaly vždy dovětek "přesnější informace snad na PCExpo". Takže uvidíme, jestli se nám Edge obarví.... Firma má pronajat rovněž celý pavilon.

Mezi vystavovateli jsme nalezli firmy HandEra, Handspring Inc, Hewlett-Packard, Compaq, Palm Inc, Sony, Microsoft, Toshiba, Casio Inc - to znamená hlavní hráče na trhu PalmOS a WinCE/PocketPC platforem. Naopak chybí Psion i Symbian.

Přítomny jsou ale i některé softwarové firmy a je pravděpodobné, že se během veletrhu dočkáme i vyšších verzí jejich rozšířených produktů (Bachman Software, BlueNomad, DataViz, DDH Software, Extended Systems, IS/Complete, LandWare, PalmGear, Pumatech, RhinoSkin apod.)

TechX NY proběhne od 26.do 28.6 a informace budeme pro vás samozřejmě sledovat.