Technologie UMTS aneb sítě třetí generace – díl první

Vyznáte se v technologii UMTS? Není vůbec divné, pokud je vaše odpověď ne. Od té doby, co se hovoří o licencích na provoz sítí UMTS, samotná technologie mizí kamsi do pozadí. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak síť UMTS funguje, jak se staví a co bude umět, sledujte náš seriál o tomto standardu budoucích mobilních sítí.