Technologie UMA přinese levnější hlasové a datové služby

Rychlý rozvoj mobilních telekomunikací s sebou přináší i větší nároky na technologické možnosti sítí a jejich kvalitu. Velkým nedostatkem je stále vysoká cena za používání služeb. Ačkoliv lze obecně tvrdit, že v tomto směru vedou poskytovatelé pevného telefonního připojení, zdá se, že by se i u mobilních operátorů mohlo brzy leccos změnit.

Jak to všechno začalo...

Sdružení UMAC (Unlicensed Mobile Access Consortium) oznámilo vypracování specifikace UMA (Unlicensed Mobile Access) pro přístup k mobilním službám přes Bluetooth a Wi-Fi rozhraní. UMAC mimo jiné seskupuje významné americké firmy z oblasti mobilních technologií - především z řad dodavatelů mobilních sítí, výrobců telefonů a také samotných operátorů. Konsorcium, jež začalo pracovat na vytvoření specifikace UMA již v roce 2003, čítá čtrnáct členů.

Patří sem Alcatel, AT&T Wireless, British Telecom, Cingular, Ericsson, Kineto Wireless, Motorola, Nokia, Nortel Networks, O2, Roger Wireless, Siemens, Sony Ericsson a T-Mobile US. Technologie UMA tedy umožňuje přístup k mobilním službám GSM a GPRS prostřednictvím bezlicenčního pásma, zahrnujícího Bluetooth a Wi-Fi. V podstatě se jedná o alternativní metodu připojení k centrální síti operátora, jež nevyužívá klasického propojení skrze síť tvořenou jednotlivými vysílači. Konektivita je realizována přes přístupové body napojené na broadband přípojku.

Jak vše funguje v praxi?

Mobilní uživatel, vybavený zařízením podporujícím UMA technologii, bude moci využívat těchto služeb až po úspěšném zaregistrování se prostřednictvím bezlicenční bezdrátové sítě. Nejprve je tedy nutné propojit mobilní zařízení přes přístupový bod (Bluetooth a Wi-Fi) k IP přístupové síti, jež následně navazuje na UMA Network Controller(UNC). UNC je jakýsi klíč, neboli přístupová brána do sítě operátora. Právě zde probíhá nutná autentizace a autorizace uživatele.

Po úspěšném zdolání je umožněn přístup přímo do centrální sítě operátora. V tuto chvíli má zákazník k dispozici hlasové GSM a datové GPRS služby přenášené prostřednictvím UMAN (Unlicensed Mobile Access Network). V rámci takového připojení lze provádět totožné operace jako přes běžnou celulární síť. Jestliže se uživatel dostane mimo dosah bezlicenční bezdrátové sítě, ke které je připojen, UNC zprostředkuje přepojení zpět k primární licencované síti operátora - v takovém případě se mluví o tzv. roamingu. Celý přechod mezi jednotlivými sítěmi by neměl v okamžiku procesu nijak omezit ani přerušit poskytované hlasové GSM a datové GPRS služby a transakce by měla být naprosto plynulá.

Výhody technologie UMA

Mezi klíčové výhody sítí UMA patří, podle oficiálních stránek UMA Technology, poskytování služeb totožných kvalit jako přes základnovou síť operátora. Dále nevyžaduje tolik investic do infrastruktury, jako existující mobilní sítě. Vyzdvihována je i paralelní možnost použití se stávajícími sítěmi, jež je umožněna hlavně díky bezproblémovému a vzájemnému přechodu mezi oběma způsoby připojení (roaming, hangover). Bezespornou výhodou by mělo být, díky využívání bezlicenčních bezdrátových sítí, i snížení cen za odběr mobilních služeb.

První komerční spuštění chystá Velká Británie

K prvnímu komerčnímu využití UMA technologie se připravuje společnost British Telecom (BT) v rámci projektu Bluephone. Projekt, na němž s BT spolupracují firmy Alcatel, Ericsson, Motorola, Norwood Systems, IVT, Inventel a MBT, přináší konvergenci hlasových a datových sítí. Přístupové body specifikace Bluetooth Class 1 budou mít dosah až do vzdálenosti 60 metrů.

BT chystá plné spuštění projektu Bluephone počátkem jara 2005, kdy by se měla objevit i první mobilní zařízení poskytující Bluetooth připojení k sítím standardu UMA, dodávané společností Motorola. Právě Motorola společně s firmou Kineto, jež je také členem konsorcia UMAC, představily zařízení UCP-100. Tento SmartPhone, jež vychází z modelu Motorola MPx220, by měl mít, kromě jiných funkcí, integrovanou podporu technologií UMA, EDGE a Wi-Fi. Kombinaci Bluetooth a Wi-Fi poskytuje i Nokia 9500, jež byla před časem uvedena i na český trh.