Technologie OLED: revoluce v displejích

V polovině července představil výrobce displejů Samsung SDI prototyp telefonu, který je vybaven barevným displejem vyrobeným vylepšenou technologií OLED (Organic Light Emitting Diode, světlo vyzařují opticky aktivní materiály). Vývojářská společnost Universal Display Corporation, která je autorem vylepšené technologie nazývané také PHOLED (Phosforence OLED), o potenciálních možnostech svých displejů pěje chválu: barevné aktivní OLED displeje především zobrazují mnohem jasnější barvy; lze se na ně dívat z mnohem širšího zorného úhlu (160 stupňů), než bylo dosud běžné; díky své rychlosti jsou vhodné pro zobrazování videa; jsou tenčí a odebírají mnohem méně proudu, jsou proto vhodné pro všechna mobilní zařízení; jejich výroba bude jednodušší a levnější než výroba LCD displejů.

Příruční televize s TFT displejem... ...s OLED displejem

Universal Displays přišla ještě s dalšími novinkami: podařilo se jí přesadit jednotlivé vrstvy monochromatického displeje na průhledný substrát, díky tomu může být displej umístěn například na předním skle auta. Další inovací je vsazení celé struktury displeje na pružný materiál: to umožňuje umístit zobrazovací plochu do nejrůznějších zařízení denní potřeby, či dokonce ji svinout jako promítací plátno. Krátké video vám ukáže, jak pružný displej vypadá.

Přestože vývoj technologie OLED začal v druhé polovině osmdesátých let (patentováno společností Kodak), není technologie výroby barevných OLED displejů ještě zcela dokončena. Velcí výrobci se však už připravují na jejich masovou produkci. Tyto displeje pravděpodobně brzy vytlačí dosud panující LCD standard a zcela jistě zaútočí i na barevné TFT panely. Kodak úspěšně používá barevné OLED displeje v digitálních fotoaparátech, Philips chystá sériovou výrobu monochromatických pasivních OLED displejů vhodných pro širokou škálu zařízení. Společnost eMagin prohlásila, že je schopna vyrábět barevné OLED displeje, které mají lepší charakteristiky než současné monitory. Pro výrobu má připraven barevný OLED displej nazvaný SVGA+, který zobrazuje 16 milionů barev a je zkonstruován pro použití v mobilních telefonech. Displej o úhlopříčce 1,57 cm (!) je schopen vytvořit virtuální obraz, který se podobá obrazu běžného monitoru, či dokonce obrazu televiznímu. Zobrazuje totiž více obrázků za vteřinu než SVGA, je proto schopen pracovat v rozlišení 852 x 480 pixelů, tedy pracovat s obrazem v poměru stran 16:9. Uvidíme, zda tuto technologii, která jako by patřila spíše do sci-fi filmu než do reality, některý výrobce ve svém zařízení použije. Obrázek uvedený níže je pouze ilustrační, ukazuje možnosti této technologické novinky.

Technologie OLED podstatně zlevní výrobu a výrobci budou umisťovat komfortní zobrazovací zařízení nejen do mobilů. Všimli jsme si pouze technologických libůstek, které vývoj OLEDu přináší. Příště přineseme podrobnější vhled do této technologie a přiblížíme, jaké možnosti nám nabídne.