Technologie Adobe Flash v iPhonu. Jobsovi navzdory

Apple iPhone první generace neuměl hned několik základních operací, které zvládaly i přístroje za zlomek ceny. Chyběla textová schránka, multitasking a Bluetooth byl v telefonu spíše na ozdobu.

Všechny jmenované nectnosti časem vyřešily oficiální aktualizace systému, případně šikovné utility z neoficiálního katalogu Cydia, k němuž ovšem mají přístup pouze odemknuté přístroje.

Vývojář Chris Smoak se zase nechtěl smířit s absencí technologie Flash a tak začal hledat cestičky, výsledkem jeho snažení je plugin s názvem Smokescreen.

Prvotním záměrem, bylo umožnit zobrazovat reklamní bannery SWF na zařízeních s iPhone OS. Modul pracuje přímo v prohlížeči a zjednodušeně řečeno přečte zdrojový SWF kód, který s využitím JavaScriptu rozbalí, vytáhne obsah (audio, obrázky) a ten následně slepí dohromady jako SVG objekt, který je alternativou Flashe.

Plugin má ovšem ještě před sebou dlouho cestu, jeho prozatímní schopnosti můžete vyzkoušet sami na svém iPhonu navštívením stránky smokescreen.us/demo.

Smokescreen si zatím velmi dobře poradí s animovanými reklamními bannery, ovšem hry a videa zatím i na nejnovějším iPhonu zpracovává velmi pomalu.





Flash do iPhonu pustí také alternativní prohlížeč CloudBrowser. Princip je takový, že na vzdálených serverech společnosti AlwaysOn Technologies běží plnohodnotný prohlížeč Mozilla Firefox 3.6.3 s podporou technologie Silverlight 2 a kýžený dynamický obsah odtud teče (streamuje se) do iPhonu; funguje tedy na principu vzdálené plochy. Aplikace je k dispozici pouze na americkém App store a to zdarma.