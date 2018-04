Technologické využití pagerů Operator

O tom, že Radiokontakt OPERATOR nabízí interface pro propojení pageru s počítačem jsme již informovali dříve. Pokud jste již zapomněli o co šlo, podívejte se na tiskovou zprávu vydanou RKO minulý týden. V jádru se tam nic nového, než to co již zde bylo napsáno, nedozvíte.

Pomocí pageru lze nyní dálkově komunikovat s počítačem nebo jiným zařízením

Společnost Radiokontakt OPERATOR a.s. uvádí na trh soupravu pro bezdrátové ovládání technologických zařízení. Jejím základem je malý přijímač textových nebo numerických zpráv (pager), který se přes dodávaný interface připojí k počítači nebo jinému zařízení. Pomocí jednoduchých vzkazů, zaslaných na pager, tak lze ovládat spotřebiče i v místech, kde nejsou k dispozici jiné komunikační systémy. Výhodou pagingu jsou nízké pořizovací i provozní náklady, dlouhá životnost baterie v přijímači a vysoká spolehlivost příjmu (i v budovách). Paging navíc umožňuje skupinové rozeslání zprávy, kdy je určitý vzkaz předán najednou na více přijímačů.

V případě propojení pageru s počítačem jsou došlé vzkazy ihned předávány na sériový port. Odtud jsou přečteny například programem Hyperterminál, který je součástí Windows 95/NT, a mohou být dále libovolným způsobem zpracovány. Při použití skupinového rozesílání lze tímto způsobem doručit během jediné minuty důležitou informaci i na desítky počítačů v různých lokalitách.