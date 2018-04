Apple rozpoutal technologickou válku. Nejde tu jen o jeden iPhone, tvrdí

Ve sporu mezi kalifornským technologickým gigantem Apple a úřady o práva na data uživatelů jde o hodně. Pokud kdokoli rozhodne o tom, že je mají oproti samotným uživatelům technologické firmy, zřejmě na sebe strhne takovou lavinu kritiky, že se do tohoto rozhodnutí zkrátka nikomu nechce. I proto na první pohled banální spor přerostl v posledních dnech do celosvětové debaty.

Úřady se zajímají i o další iPhony Americké úřady se kromě iPhonu Syeda Farooka snaží soudními příkazy získat přístup k dalším 14 telefonům společnosti Apple. Všechny přišly v posledních čtyřech měsících. Před úterním jednáním v Kongresu to uvedla agentura Reuters. Ač to agentura výslovně neuvádí, Apple zřejmě odmítl s úřady spolupracovat i v těchto případech.

V polovině února soud rozhodl, že technologický gigant má poskytnout úřadům přiměřenou technickou podporu k tomu, aby se dostal do iPhonu 5C jednoho z útočníků v San Bernardinu. Syed Farook tehdy spolu s manželkou postřílel 14 lidí (o útoku v San Bernardinu zde). Vyšetřovatelé se ze zaheslovaného telefonu snaží získat data, o nichž jsou přesvědčeni, že by jim pomohla objasnit okolnosti masakru či je přivést na stopu dalších teroristů (více o nařízení soudu jsme psali zde).

Nařízením se tak opět otevřel dlouholetý spor mezi technologickými firmami a orgány činnými v trestním řízení o šifrování dat. Zatímco firmy tvrdí, že jejich produkty musí uživatelům zajistit dostatečné soukromí a bezpečnost, úřady to nesou s nelibostí, jelikož jim to kazí vyšetřování nejen typu sanbernardinského útoku. Ostatně jakousi formu prolomení soukromí uživatelů má v USA zajistit zákon, který už loni ostře odsoudil šéf Apple Tim Cook (psali jsme zde).

A Cook podruhé: po únorovém nařízení soudu řekl jasné NE. Odstartoval tím kauzu, která už dávno překročila úsečku úřady-Apple. Z původně uzavřené diskuse mezi poměrně úzkou skupinou lidí udělal Cook záhy téma plně veřejné. A netrvalo dlouho a před nadcházejícími prezidentskými volbami se z kryptování dat stalo také téma politické.

Donald J. Trump (Twitter) @realDonaldTrump I use both iPhone & Samsung. If Apple doesn't give info to authorities on the terrorists I'll only be using Samsung until they give info. odpovědětretweetoblíbit

Nejde tu jen o prolomení jednoho iPhonu

„Tady nejde jen o odblokování jednoho iPhonu,“ vysvětlil v interním e-mailu zaměstnancům Cook. „Tento případ přesahuje hranice jednoho vyšetřování (...) V sázce je bezpečnost dat stovky milionů zákony dodržujících lidí a nastavení nebezpečného precedentu, který ohrožuje svobodu každého jednotlivce,“ vysvětlil dle serveru techcrunch.com postoj firmy.

Ale o čem vlastně mluví? Je skutečně takový problém odblokovat jeden iPhone, se kterým si zjevně ani FBI nedokáže poradit? Problém je o dost složitější. FBI totiž po Applu žádala, aby vytvořil nástroj, který vypne omezení počtu zadání hesla. Nyní po desátém neúspěšném pokusu o jeho zadání telefon svá data automaticky vymaže, což vyšetřovatelé samozřejmě nechtějí. Samotné prolomení čtyř a více místného hesla by bylo stále v rukou FBI.

Ač je to od FBI poměrně chytrý krok (detailněji jsme postup úřadů vysvětlili zde), pro Apple to je naopak požadavek, který v jeho očích znamená vytvoření nebezpečného nástroje. V dopisu zákazníkům Cook vysvětlil, že to, oč FBI žádá, je v podstatě vytvoření nového operačního systému, z něhož zmíněné omezení počtu zadání hesla odpadne. „Takový software by ve špatných rukou dokázal odemknout každý iPhone,“ napsal Cook. Nutno dodat, že bez znalosti hesla se k datům nedostane ani sám výrobce telefonu.

Meritem sporu je tedy zatím bezprecedentní krok, který by podle Applu fakticky znamenal bezmezné uznání práva úřadů na přístup k datům uživatelů skrze technologické firmy. Právě to Apple zmiňuje i ve své stížnosti, kterou ve čtvrtek proti rozhodnutí soudu podal, a v níž mimo jiné tvrdí, že takový krok narušuje první dodatek ústavy USA mimo jiné zaručující svobodu projevu.

„Žádost vlády vytváří na Apple tlak na bezprecedentní krok porušení prvního dodatku ústavy,“ stojí ve stížnosti. „Takový požadavek není oprávněn vznést žádný soud, neexistuje ani zákon, který by to obhájil. Ústava to zakazuje,“ stojí ve stížnosti Applu. Firma tvrdí, že ji nikdo nemůže nutit k tomu, aby vytvořila „zadní vrátka“ ke svým produktům. „Je to jako otevřít Pandořinu skříňku,“ řekl k tomu právník Applu Ted Olson.

Diskuse strhla vlnu solidarity

Cookovo rezolutní NE požadavkům soudu rozpoutalo diskusi o vlastnictví dat uživatelů nejen u technologických firem, ale například i automobilek a dalších společností, kterých by se mohlo precedentní rozhodnutí dotknout. Solidární fráze „data vlastní uživatelé“ (Users own their data) zaplavila sociální sítě a rozpoutala se celospolečenská debata o tom, kde končí práva úřadů.

Přeživší ze San Bernardina: Apple má pravdu, může to ohrozit miliony nevinných Na problémové nařízení soudu společnosti Apple už vznikly první průzkumy veřejného mínění. Zatímco většina Američanů se staví na stranu FBI a jsou pro spolupráci Applu s úřady, kalifornské společnosti se zastal přeživší samotného útoku v San Bernardinu. Salihin Kondoker v dopise soudci popsal, jak se jeho názor vyvíjel: „Když jsem se dozvěděl, že Apple odmítá spolupráci, byl jsem zklamán. Pak jsem se ale o případ začal více zajímat a zjistil, že software, který vláda po Applu chce, může být zneužit proti milionům dalších nevinných lidí. Chápu jejich strach,“ uvedl dle serveru Techcrunch.com Kondoker.

Na stranu Applu se veřejně postavila celá řada zástupců technologického světa. Podporu vyjádřili Google, Facebook, Twitter, za Apple se staví i šéf Whats App Jan Koum, a nepřímo dokonce i odvěký rival Applu, společnost Microsoft. Její současný šéf Satya Nadella na svém Twitteru sdílel pro Apple pozitivní stanovisko lobbistické skupiny, jíž je Microsoft členem.

„Technologické společnosti by neměly být nuceny k tomu, aby vytvářely zadní vrátka k technologiím, které pomáhají uživatelům chránit jejich data,“ stojí ve vyjádření, které skrze ředitele právního úseku Microsoftu Brada Smithe šéf firmy Nadella sdílel. Později však Microsoft svůj postoj mírnil, a to rovnou ústy svého zakladatele Billa Gatese.

„Není vše jen černobílé,“ řekl Gates. Situaci v rozhovoru pro Bloomberg, z něhož cituje CNN, přirovnal k bankovnímu tajemství, které také není neprolomitelné. „Jsem přesvědčen, že v některých případech by úřady neměly být zcela slepé,“ doplnil jeden z nejbohatších lidí planety s tím, že aktuální kauza je nejlepší příležitostí k aktualizaci pravidel pro ochranu dat.

A Apple získal podporu i v další klíčové osobnosti: podpořil jej Edward Snowden, někdejší analytik CIA, který se do dějin zapsal vynesením informací o masivním špehování tajnými službami (vše o kauze Snowden čtěte zde).

Klíčové je pro Apple úterý

Zdrženlivě se ke kauze samozřejmě staví samotná FBI. Její šéf James Comey už Apple, potažmo samotného Cooka, vyzval, aby zanechal silných slov a raději se soustředil na vyřešení problému. „Tento spor není o nějaké snaze vytvořit precedentní rozhodnutí. Jde tu o čtrnáct obětí sanbernardinského útoku,“ uvedl svůj dopis zástupcům technologického světa Comey.

Samotný právní problém Comey označil za „docela jednoduchý“. „Prostě chceme dostat šanci odhadnout heslo teroristova telefonu bez toho, aby sám (telefon) cenná data zničil a aniž by nám to trvalo deset let,“ tvrdí Comey. A dodal apel na „rozumné lidi, kteří chápou, že možná drží klíč k nalezení dalších teroristů“.„Přestaňme mluvit o konci světa a začněme vzájemně komunikovat,“ doplnil výzvu šéf federálních vyšetřovatelů.

Ani on se ale kritice Applu nevyhnul. Firmě vadí, jak čile o případu informuje. „Je to jediný případ v historii, kdy šéf FBI v reálném čase informuje o probíhajících soudních sporech,“ citovala vyjádření firmy agentura Reuters. Podle Applu to prý naznačuje, že vláda ani nevěří tomu, že by jí data z telefonu přinesla zásadní důkazy o jiných podezřelých.

Řešením stále bobtnajícího sporu by se mělo stát úterní slyšení před komisí Kongresu, kde obě strany přednesou své argumenty. Zda se tak skutečně stane, ale ukáže teprve několik následujících hodin. Mnoho nadějí však vláda nemá, Apple už avizoval, že v případě nutnosti je připraven kauzu dovést až k Nejvyššímu soudu.

Měl by podle vás Apple nařízení soudu na pomoc FBI vyhovět?