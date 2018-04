Technologická přehlídka na střeše paneláku: poznejte antény mobilních sítí

Základová stanice operátora O2 na vrcholku věžáku na pražském Kačerově je dokonalou technologickou ukázkou. Operátor zde totiž provozuje všechny své komerční technologie. A navíc je z této veřejnosti zapovězené panelákové rozhledny úžasný výhled na Prahu. Pár fotografií najdete v galerii.

Základovou stanici tvoří kontejner, ve kterém je veškeré výpočetní zázemí této stanice. Už tady poznáváme technologickou různorodost šíření mobilního signálu. V klimatizovaném kontejneru je rack (skříň s veškerou elektronikou), který obsluhuje technologii GSM na frekvenci 900 MHz, frekvenci 1800 MHz má na starosti druhá krabice stejného vzrůstu. O UMTS se starají technologie ukryté hned ve dvou skříních. Jedna se stará o samotné šíření signálu a komunikaci s uživateli, druhá slouží pro řízení sítě. Asi nejvíc místa zabírá v kontejneru vysoká modulární skladba zajišťující chod CDMA sítě O2.

Nelze zapomenout na krásnou raritu. V kontejneru na střeše věžáku je totiž také už nepoužívaná sestava původní sítě NMT. Není to muzejní kousek ani záloha, jednoduše se ji nevyplatí odstranit, a tak tu tiše dřímá a připomíná doby ne zas tak dávno minulé.

Z plechového kontejneru vedou silné svazky kabelů na vyvýšenou část střechy. Škrábeme se na ni po železném žebříku, po kterém jinak lezou jen technici operátora. Odtud se nám otevírá nebývalý rozhled na celou Prahu. Kunratický les máme jako na dlani i přes jeho velikost.

Na střeše věžáku na Kačerově jsou hned čtyři stožáry s množstvím antén. Signál šíří opravdu do všech stran. Když se na jeden takový stožár podíváme, napočítáme až 6 druhů antén. Každá slouží k něčemu jinému, nebo tedy sloužila.

Nejtypičtější anténou je podlouhlá štíhlá anténa sítě GSM 900 MHz. Na stožáru na fotografii výše je to ta vlevo zcela nahoře. Anténa vpravo, tedy ta drobnější varianta "devítistovky", slouží pro šíření signálu GSM na frekvenci 1 800 MHz. Mezi nimi pak najdeme vysílací a přijímací jednotku sítě UMTS. Anténu lze odlišit podle toho, že má u své spodní části připevněný motorek. Vzhledem k vyzařovacím charakteristikám UMTS antény je totiž občas potřeba anténu mírně přestavit. Anténa se naklání kolem vodorovné osy a tím se mění oblast, kam dozáří. K úpravám vyzařovacího úhlu antény dochází třeba v případě potřeby posílení kapacity.

Největší anténa na stožáru patří technologii CDMA. Antény CDMA se také naklápí, ale tentokrát ručně. Čím větší odklon od svislé osy, tím dále má anténa za úkol dosvítit. Malá anténa vlevo dole, to je opět pozůstatek sítě NMT. Posledními anténami do sbírky pak jsou ty malé čtvercové krabičky. To jsou mikrovlnná bezdrátová pojítka, která zajišťují spojení s ostatními BTS operátora. Vzhledem k exkluzivní poloze této základové stanice je tu pojítek celá hromada.

A nyní ještě jednou, jednotlivé antény v detailu.

Anténa původní sítě NMT

Anténa sítě CDMA

Antény GSM a UMTS sítě operátora O2. Vlevo GSM 900 MHz, uprostřed UMTS a vpravo GSM 1 800 MHz.