Technická podpora: Problém synchronizace s Outlookem 98

Otázka: Když jste nainstalovali WinCE Services - spouští se vám Outlook 98 bez problémů? Mně se objeví dva chybové dialogy, které musím odklepnout, aby se Outlook rozjel: Konfigurační soubor doplnku C:\program files\microsoft office\offic\addins\pmailext.ecf ... nelze nainstalovat. Syntaxe nebo formát souboru jsou chybné. Chyba v konfiguračním souboru ...

Doplněk souboru PMAILEXT.ECF neexistuje nebo je neplatný. Najděte tento soubor pomoci příkazu Najít v nabídce Start systému Windows a potom soubor zkopírujte do složky Addins v programové složce aplikace Outlook. Nebo zkuste aplikaci Outlook znovu nainstalovat :-)) Když se toto před nedávnem stalo kolegovi, byl jsem přesvědčený, že něco

neumí nainstalovat - no a mam to tady také. Nevíte, co s tím? - lutonsky@cpress.cz Odpověď: WinCE Services do Outlooku přidává "doplněk", kterým můžete např. kopírovat maily mezi různymi složkami mezi HPC a PC. Vždy se tímto doplněk rozšíří menu o "WinCE Inbox Transfer". Protože tento doplněk není kompatibilní s Outlookem 98, stačí když se na něj proklikáte v možnostech "Správce doplňků" a tam ho deaktivujete. Nemusíte se nijak probírat registry či něčím podobným. Pak to nehlásí. - josy@decros.cz Odpověď: Services s Outlookem 98 funguje dobře. Jen je třeba instalovat WinCE Services, až po instalaci Outlooku 98. Narozdíl od Outlooku 97 se ikona pro přenos mailu nepřidá do lišty, ale v menu nástroje přibude pěkně česky položka: Převod schránky Doručená posta systému Windows CE. - milsoper@atlas.cz Odpověď: Když doplněk ***pmailext.ecf***, který najdete ve složce C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Addins\ smažete (nebo pro jistotu jen přesunete jinam), ona otravná hláška zmizí.- lutonsky@cpress.cz