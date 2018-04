Technická podpora pro uživatele palmtopu Everex Obsah balíku Everex Freestyle Palm-size PC

Everex Freestyle MobileCradle 1

A/C Adaptér (rozsah napětí: 90V - 240V)

Synchronizační kabel RS232

Telefonní kabel RJ-11 2

1 penízková záložní baterie CR2032

AAA nabíjecí baterie

AA nabíjecí baterie 2

Brašna na přenášení

CD-ROM MS Windows CE 2.0 Services

Uživatelský manuál, Registrační karta, Záruční list

Průvodce uživatele, Záruční list a karta EULA 1. Jen s modely Manager a Executive

2. Jen s modelem Executive Instalace a nabíjení baterií Instalace záložní baterie*

Použijte vaše pisátko, odstraňte kryt záložní baterie a instalujte penízkovou baterii CR2032 kladným pólem nahoru.







* Je nutné instalovat jako první záložní baterii. Instalace hlavní jednotky nabíjecích baterií

Instalujte AAA nabíjecí baterie do bateriového prostoru na dolní levé straně Everexu. Stiskněte a lehce otevřete palcem bateriový prostor. Sledujte šipky na přední a zadní straně baterií, vložte baterie. Zavřete bateriový prostor krytem. Nabíjení hlavních baterií

Nabíjet baterie můžete zapojením A/C adaptéru do sítě a D/C jacku do hlavní jednotky vašeho Everexu. * Můžete také nabíjet hlavní baterie přes váš stojan pro Everex. To uděláte tak, že vložíte váš Everex do stojanu před propojením externího zdroje a D/C jacku na stojanu.



*Úplné nabití baterií trvá asi 8 hodin. Instalace nabíjecích baterií do stojanu

Zajistěte, že je váš Everex vypnutý a není připojen na vnější zdroj. Držte se instrukcí na bateriích, umístěte nabíjecí baterie do prostoru na přední straně stojanu jak ukazuje obrázek. Nabíjení baterií ve stojanu

Nabíjet baterie ve stojanu můžete jen tehdy, je-li váš Everex umístěn v tomto stojanu a je-li propojen A/C napáječ s D/C jackem ve stojanu. Instalace MS Windows CE Services Před vlastní instalací doporučujeme ukončit práci a zavřít všechny aplikace. Vložte CD-ROM MS Windows CE Services do vaší CD mechaniky. Instalační program se spustí automaticky. V případě, že se tak nestane, napište na příkazovou řádku (do řádky Spustit) D:setup, kde D je vaše CD mechanika.

Klikněte na tlačítko Next a nainstalujte MS Windows CE Services. Pro komunikaci mezi vaším PC a Everexem použijte synchronizační kabel RS232 a volný seriový port na vašem PC. Konektor pro připojení na Everexu je na spodní straně vpravo. Podobně je tomu i v případě používání stojanu. Zapněte Everex a na vašem PC stiskněte Start. Software nyní vyhledá vaše zařízení a nastaví komunikacní port.

Když je ukončeno nastavení zobrazí se následující okno: Vyplňte jméno pro Everex. Klikněte na tlačítko Next a následující instrukce nastaví spojení mezi PC a Everexem. Toto spojení bude následně synchronizovat informace mezi oběma počítači. Použití průvodce nastavením Po zapnutí Everexu se zobrazí následující úvodní obrazovka. Stiskněte tlačítko Action a pokračujte.

Budete vyváni provést kalibraci obrazovky. Vždy klikněte vaším ukazovátkem do středu každého křížku. V dalším kroku jste vyzváni zadat jméno nejbližšího města. Zadejte město a stiskněte OK. Použijte ukazovátko pro zadání systémového času a data z klávesnice v dolní části obrazovky. Potom stiskněte OK. Nyní je váš Everex připraven k používání. Nejčastější otázky a problémy zde .