Technická podpora pro uživatele MS Outlook ve spojení s počítačem s Windows CE

Doporučení

Uvedené postupy jsou založeny na zkušenostech vzniklých při technické podpoře zákazníků. Není možné zaručit, že tyto postupy vyřeší všechny problémy vázající se k synchronizaci.

Před práci s vašimi daty doporučujeme provádět bezpečnostní zálohu. Například pomocí programu bUseful Backup, který je k dispozici zde.

Jak zabránit vzniku duplikovaných položek při synchronizaci?

Duplikované položky nejčastěji vznikají opakovanou synchronizací jednoho totožného WinCE přístroje se stolním PC, pokud byl WinCE přístroj v mezidobí připojen k jinému PC. Pro zabránění vzniku duplikátů je třeba pochopit jistá pravidla synchronizace.

Při připojení k PC (nazveme jej hlavní PC) a synchronizaci se vytvoří vazba (anglicky partnership). V rámci této vazby se provádí synchronizace.

Pokud připojíme WinCE přístroj k jinému PC (nazveme jej druhé PC) a pokusíme se o synchronizaci, synchronizační program (Windows CE Services) nás vyzve k důležitému rozhodnutí. Musíme zvolit, zda náš přístroj bude i nadále synchronizován jen s jedním PC nebo s více (max. dvěma) PC. K této volbě slouží následující dialog:

Volbou Single bude ztraceno původní synchronizační spojení s hlavním PC a nové spojení s druhým PC bude považováno za jediné spojení.

Volbou Multiple bude zachováno jak původní spojení (s hlavním PC), tak bude povoleno nové spojení (s druhým PC), ale červeně podtržená věta ukazuje, že změněné nebo odstraněné položky (na hlavním nebo druhém PC) již nebudou automaticky odstraněny (změněny). Což jinými slovy znamená, že synchronizace již nebude probíhat plně automaticky jako při jediném spojení jen s hlavním PC. (Poznámka: při synchronizaci s více počítači není synchronizační program schopen rozpoznat, která data mají být smazána, a tak platí zásada, že raději než data smazat (a ztratit) je lepší je nemazat a mít je dvakrát).

To je jeden z důvodů, jak mohou vznikat duplicitní položky. Na hlavním PC provedu editaci, na druhém PC provedu také editaci stejné položky a výsledek je, že na počítači s Windows CE mám dvě téměř identické položky - duplikáty.

Pokud bylo zvoleno Single, tak spojení s původním hlavním PC bylo odstraněno. Pokud se později k hlavnímu PC opět připojím, tento počítač již kapesní počítač nerozpozná a tak se opět zeptá, zda chci počítač synchronizovat.

Dále se objeví dotaz, zda chci pouze jedno spojení nebo více násobné spojení.

Následuje dotaz, jak chci spojení provádět (ručně, při každém spojení nebo průběžně)

A nyní pozor! Vzhledem k tomu, že na hlavním PC jsou tytéž položky jako na kapesním PC, zobrazí se následující hlášení:

Synchronizační program se nyní bude snažit provést vzájemnou synchronizaci stolního a kapesního počítače. Jsou nabídnuty jen dvě možnosti:

Combine

Tato volba znamená, že položky ze stolního PC a z kapesního PC budou sloučeny a program se sám pokusí najít duplikáty, ale není zaručeno, že se to podaří. Právě v tomto okamžiku nejčastěji dojde k naprosté duplikaci všech položek. Tuto volbu je ideální použít jen v případě, že chcete data v kapesním počítači (A) opravdu sloučit s daty na stolním počítači (B). Výsledek je A+B.

Discard

Touto volbou zajistíte, že data v kapesním počítači (A) budou vymazána (A=0). (Vymazání dat se týká jen aplikací Outlook). A namísto původních dat budou nahrána data z velkého počítače (B). Výsledek je B+0.

Důležitý postřeh: dostupné volby jasně ukazují, že z pohledu tvůrců programu Windows CE Services, jsou data na stolním PC privilegována, protože vůbec neexistuje volba, která by data z kapesního počítače (A) použila k naplnění stolního počítače (B) a původní data na stolním počítači by byla odstraněna (B=0). Výsledek by byl A+0.

Jak provedu synchronizaci tak, aby se mi data z kapesního počítač přesunula do stolního počítače? Jedná se o nahrazení mých svávajících dat v Outlooku za data z kapesního počítače.

Data ve stolním PC mají určitou prioritu před daty v kapesním počítači. To znamená, že pokud odstraníte položky v Outlooku na PC, budou po synchronizaci odstraněny i z kapesního počítače.

Jeden z možných postupů je nahrazení souboru Outlooku (outlook.pst) za prázdný soubor. A následná synchronizace počítače v rámci nového připojení (partnership). Zde jsou jednotlivé kroky:

Nahraďte soubor C:\Windows\outlook.pst za prázdný soubor outlook.pst.

Doporučujeme nyní program Outlook otevřít a tím aktivovat změny provedené nahrazením souboru outlook.pst.

Pokud Outlook neotevřete, vyzve vás k tomu sám program Windows CE Services.



(poklepem obrázek zvětšíte)

Použitím prázdného souboru outlook.pst budou některé informace ztraceny, přesto se Outlook bude snažit některá data vám vnutit zpátky, doporučujeme zvolit "Ne", aby byl soubor Outlooku opravdu vyprázdněn.



(poklepem obrázek zvětšíte)

Smažte aktuální propojení, pod kterým je váš WinCE přístroj synchronizován.

Potvrďte smazání v ujišťovacím dialogu.

Nyní připojte Windows CE přístroj

Budete vyzváni k vytvoření připojení

Pokud budete vyzváni k volbě typu připojení, zvolte Single.

Pokud budete vyzváni k rozlišení, jak kombinovat položky, zvolte Combine.

Data ve Windows CE přístroji se chovají divně. Například některé položky nejde smazat. Jiné položky nelze editovat a pokus o uložení editované položky skončí hláškou o nedostatku paměti. U některých položek mám nastavené kategorie, které jsem nezvolil, ale změnu nelze provést.

Uvedené problémy jsou shrnutím některých problémů, které mají uživatelé aplikací Pocket Outlook na Windows CE. Podle zkušeností jsou vyto problémy způsobeny "nedokonalostí" těchto aplikací. Prvotní příčinou popsaných projevů je porušená databáze s položkami daných aplikací.

Pokud se databáze takto pokazí je několik způsobů jak provést nápravu. Jedním z nejspolehlivějších je náprava synchronizací se stolním PC.

Proveďte synchronizaci se stolním PC.

Potom co budou všechny položky synchronizovány odpojte Windows CE přístroj a smažte jeho připojení (ikonu).

Připojte přístroj znovu. Zvolte synchronizaci.

A jednoduché spojení (Single).

Následně provede synchronizační software porovnání informací na počítači s WinCE a stolním PC. Objeví se výzva, jak se má dále postupovat. Zvolte Discard.

Tím budou databáze na kapesním počítači smazány. Smazáním databází se odstraní vadné nebo chybné záznamy. Následně budou všechna data ze stolního PC přenesena do kapesního PC.

Jak mohu synchronizovat s vícero počítači?

Synchronizace je omezena na maximálně dva počítače. Pokud se pokusíte o připojení ke třetímu počítači synchronizační software vás vyzve k odstranění jednoho z předcházejících spojení.