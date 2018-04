Technická podpora: Práce se souborem Artskey.ini

Tento dokument odpovídá na otázky týkající se souboru Artskey.ini. Co je to soubor Artskey.ini? Soubor Artskey.ini je soubor s informacemi o nastavení české jazykové podpory. Nastavení v tomto souboru určují vlastnosti českého prostředí v systému Windows CE. Kde je soubor Artskey.ini uložen? Je uložen v HPC nebo PPC ve složce "Program Files/ArtSKey" K souboru můžete přistupovat buď přímo v HPC nebo PPC - viz obrázek. Nebo je soubor dostupný přes Mobile Devices na vašem stolním počítači - viz obrázek. Jak soubor Artskey.ini upravuji? Soubor je textový, bez formátování. Doporučujeme jej editovat na stolním PC pomocí programu Notepad. Soubor lze editovat také na HPC/PPC. Důležité je zajistit, aby byl soubor po provedení úprav uložen zpět jako textový soubor bez formátování. Doporučujeme používat připravené soubory Artskey.ini. Pokud instalujete nový Artskey.ini, jednoduše nahradíte starý Artskey.ini novým souborem. Pro aktualizaci změn je třeba zavřít všechny programy na HPC/PPC a provést restart systému tlačítkem RESET.

Ukázka připraveného souboru Artskey.ini Připomínáme: Po každé změně souboru Artskey.ini je třeba restartovat Windows CE.