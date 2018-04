Technická podpora: Kopírování software z jednoho HPC na druhé

Otázka: Při instalaci jsem si do svého HP 660 chtěl přehrát soubory z Ericsson MC 16, tak abych mohl používat všechny funkce pro telefon SH888. První problém nastal, že na HP jsem nemohl vytvořit složku pojmenovanou "Storage Card". Proto jsem ji pojmenoval "Ttorage card", ale spuštění "Ericsson setup" byla nahlášena chyba. Takže jsem v "Ericsson setup.exe" našel odkaz na "Storage Card" a změnil jej na "Ttorage Card". Instalace proběhla na první pohled OK. Třeba při spuštění programu " My Ericsson Phone.exe" se program rozjede a pak se objeví hláška "This application can only be run on an Ericsson mobile companion" a je po legraci. A tak jsem se chtěl zeptat, zda nevíte nebo neznáte způsob jak tento soft rozchodit ? A nebo neznáte někoho, kdo tento problém už vyřešil ? Odpověď: Jméno Storage Card je vyhrazené jméno, které systém přiřazuje kartě PCMCIA nebo CF. Proto nelze vytvořit adresář s tímto jménem.

Zbytek dotazu je typickým příkladem "nelegálního šíření software za účelem nevýdělečného experimentování ". A tak pouze stručně: Program na Storage Card v MC 16 je licencován k používání jen na MC 16. Jeho používání na jiném přístroji porušuje licenční smlouvu. Změnou programu "Ericsson setup" byla také porušena licenční smlouva, ve které je stanoveno, že pozměňování programu nebo jeho částí není dovoleno. Nakonec, výrobce ví, co může od uživatelů čekat a tak se pojistil tím, že aplikace si kontroluje, zda ROM systému je skutečně MC 16. Proto software nelze spustit na žádném jiném zařízení než na MC 16.