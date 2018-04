Technická otázka: Použití paměťových karet Flash pro Velo 500

karet Flash pro Velo 500

HPC firmy Philips značky Velo (Velo 1 nebo Velo 500) umožňují rozšíření vnitřní paměti pomocí paměťových modulů označovaných jako "Miniature card". V přístroji lze rozšířit jak paměť RAM (kromě modelu Velo 500 s 24 MB RAM), tak doplnit počítač o tzv. "Flash disk". Uživatele by nemělo plést označení "Miniature card" pro tyto moduly. Označení "karta" je často spojováno s vyjímatelným a přenosným zařízením jako jsou modemy PCMCIA apod. V případě rozšiřování paměti Vela bychom se však na tyto moduly měli dívat spíše jako např. na SIMM paměti pro standardní počítače PC. Při zvětšování RAM paměti v desktopu také nepředpokládáme, že bychom paměti přenášeli mezi počítači, natož abychom je přenesli i s obsahem. Moduly "Miniature card" lze tedy považovat za součástku určenou pro to, aby se jednou vložila do počítače a neočekává se nějaká další manipulace s ní. Požadujeme-li přenositelnost modulu např. mezi více počítači, je vhodnější použít nějakou PCMCIA kartu připojenou prostřednictvím násuvného V-modulu. Paměťové "Miniature cards" vyrábí více výrobců a používají se např. v digitálních fotoaparátech. Kartu je možné koupit prostřednictvím některých obchodníků s elektronickými součástkami a není nutné ji kupovat jako originální doplněk od firmy Philips (většinou je to i podstatně levnější). Technické informace lze získat na Internetu - např. Flash Miniature Cards série 100 o kapacitě 2, 4 a 8 MB vyrábí Intel a technické údaje naleznete na stránce http://www.intel.com/design/flcard/prodbref/297715.htm. Dále je uveden příklad postupu, jak nainstalovat Flash kartu do přístroje Velo: Nejnákladnější a asi i nejsložitější bude obstarání vlastní paměti. Ne všichni obchodníci se součástkami jsou schopni tyto moduly obstarat. Také je nutné dát pozor na typové označení paměti, protože se dělají ve více typových řadách a s různým rozsahem napájecího napětí. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že série 100 od Intelu funguje bez problémů. Z Internetu na stránce http://velo.philips.com/support/updates.html firmy Philips si stáhněte programové vybavení pro obsluhu Flash paměti. Podle návodu v manuálu k přístroji vše nainstalujte. Neměl jsem k dispozici manuál pro Velo 1, ale po přesném dokončení postupu podle návodu na Velo 500 karta ještě nepracuje. Nainstalovaný software totiž pouze do nabídky programů doplní "Flash Miniature Card Formatter". Po spuštění tohoto programu a naformátování Flash by se již paměť měla objevit v nabídce a můžete ji začít používat. -SP-