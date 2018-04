TechFaith Cynthia - provozovat dvě SIM najednou umí i komunikátory

Řada uživatelů používá několik mobilních čísel současně a dnes si díky telefonu Mivvy Dual dokonce vystačí s jedním přístrojem. Mivvy ale bohužel spadá do kategorie “hloupých“ telefonů, které příznivce operačního systému v mobilu nechávají ledově chladnými. Čínská společnost FaithTech, která již má na svědomí několik Windows Mobile zařízení, bude zřejmě první, která nabídne komunikátor s dvojím slotem pro SIM. Přístroj se honosí označením Cynthia.

Na jediné dostupné fotografii to horké novince zrovna nesluší, Cynthia tak bude spoléhat především na schopnost provozovat dvě SIM současně. Přístroj poběží na Windows Mobile 6 edice Professional a to díky procesoru TI OMAP 850 a 64 MB operační paměti. Uživatelská bude velikosti 256 MB, půjde ji ale dále rozšířit kartami microSD.

Cynthia bude komunikátor se dvěma procesory, ten druhý ponese označení Dragonfly. Hlavním prvkem přední strany bude dotykový QVGA displej úhlopříčky 2,8 palce, který zobrazí až 65 536 stupňů barevného spektra. Pokyny bude uživatel zadávat i pomocí hrstky ovládacích prvků v čele s kruhovou navigační klávesou. Cynthii bude možné provozovat ve všech čtyřech pásmech GSM a to včetně podpory EDGE a GPRS třídy 10.

O wi-fi dostupné specifikace nehovoří, Bluetooth 2.0 s podporou A2DP si však v přístroji velikosti 117 x 61 x 16,4 mm své místo našlo. Integrován byl také digitální fotoaparát, se kterým pořídíte fotografie do velikosti 1600 x 1200 bodů. Baterie kapacity 1 500 mAh by měla přístroj udržet na příjmu až několik dnů. O skutečné výdrži tohoto unikátního komunikátoru se ale budeme moci přesvědčit až po jeho uvedení. To bylo původně plánované na letošní červenec. Tento šibeniční termín ale nakonec v Asii nedodrželi a nám nezbývá než čekat.