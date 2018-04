Tech it! - sítě UPnP

Bezdrátovou technologii Wi-Fi určitě znáte, možná jste slyšeli i o WiMax. Ale víte, co to je UPnP? Universal Plug and Play si můžeme představit jako nadstavbu Wi-Fi sítě. Pro příklad – je to podobné jako třeba přechod z počítačových portů COM na USB. Jedná se o podobnou technologii, ale pro smrtelníka je mnohem jednodušeji použitelná. Díky „Wi-Fi UpnP“ můžete do své domácí bezdrátové sítě připojit jakékoliv zařízení, které tento protokol podporuje. A dál se o nic nemusíte nestarat, zařízení se samo začlení do sítě. Jakmile v síti je, pak má přístup k ostatním účastníkům a oni naopak k němu. Hlavní výhodou UPnP je velmi jednoduché sdílení dat. Je dokonce tak jednoduché, že jej zvládnou i některé televize, DVD přehrávače nebo hudební věže.

Film z mobilu na plazmu

K sestavení domácí sítě s UPnP nepotřebujete ani centrální server, zařízení spolu mohou komunikovat i jednotlivě, to je velká výhoda. Jediné, co musíte nastavit, je správné jméno sítě. Technologie slouží především ke snadnému sdílení multimédií – videa, obrázků a hudby. V praxi: rozhodnete se, že se chcete podívat na video, které máte uložené v PC. Nemusíte ho vůbec vypalovat, jen si ho prostě spustíte přes Wi-Fi na své UPnP televizi. Stejně je tomu i s hudbou a obrázky. Pokud máte například v mobilu obrázky, které chcete ukázat přátelům, a displej telefonu vám pro takovou příležitost přijde malý a nevhodný, zapnete svou nástěnnou televizi. Připojíte k ní mobil pomocí UPnP a jednoduše si fotky z mobilu promítnete na televizi.





Není přehrávač jako přehrávač

V současné době existuje několik druhů přístrojů s podporou této zajímavé technologie. Tato zařízení se dělí na dvě skupiny – ty první soubory poskytují a ty druhé je umí přehrát. Poskytovateli souborů jsou UPnP servery, počítače nebo mobily. Přehrávači jsou některé DVD přístroje nebo specializovaná zařízení, které vaši analogovou televizí s UPnP propojí. Existuje i televize, která má technologii UPnP v sobě přímo vestavěnu, a my jsme ji pro vás otestovali. Mobilní telefony s touto technologií neslouží přímo jako přehrávače, ale mohou si sdílená data stahovat do vlastní paměti a pak mimo síť nebo i v ní přehrávat. Mobilní telefon dokonce můžete použít i jako dálkové ovládání, můžete vybrat na serveru médií film a spustit jej na vybraném přehrávači. Při dosahu Wi-Fi kolem 100 metrů je to „dálkový ovladač“ s poměrně velkým dosahem.



Chcete server, nebo stačí PC?

V obchodě jste už možná viděli routery a servery, které UPnP podporují hardwarově. Tato možnost je samozřejmě o něco lepší, než když používáte standardní PC s doinstalovaným protokolem. Nicméně není třeba kupovat speciální přístroj. Úplně postačí nainstalovat si Windows XP SP2 a stáhnout Windows Media Connect, který UPnP zprostředkuje. A pokud máte nový systém Windows Vista, je tato podpora již předinstalována, podobně jako při instalaci Windows Media Playeru 11. Ten má Windows Media Connect včetně jednoduchých ovládacích prvků v sobě.