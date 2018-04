Tech it! - Navigace pro Symbian 3rd

Stačí zapnout malou krabičku, která zprostředkuje signál ze satelitu, a můžete se podle zobrazené mapy a podle pokynů vašeho chytrého přístroje dostat téměř kamkoliv. Hned v závěsu za chytrými telefony s operačním systémem Symbian 9.1 tady byly navigace pro tyto přístroje: na prvním místě to je TomTom, který možná znáte z pevných navigací, dále Route 66 mobile 7 a v neposlední řadě čím dál známější navigace Navicore.

TomTom Navigátor 6



TomTom Navigátor je jeden z nejznámějších navigací. Můžete najít jak samotné programy pro přenosná zařízení, tak i pevné a odnímatelné navigace do automobilů a na motocykly. Díky kvalitním mapám Evropy a slušné mapě České republiky je rozšířený i na našich silnicích. Samotný program je navíc velmi vstřícný k uživateli, vše je psáno dostatečně velkým písmem a navíc ještě doplněno obrázkem a klávesovou zkratkou. Navigovat můžete na adresu domu, poslední cílové místo, zadaný bod na mapě, konkrétní souřadnice, kontakt z vašeho adresáře, bod zájmu, oblíbené místo nebo přímo domů. Body zájmu oceníte ve chvíli, kdy potřebujete najít hotel, restauraci nebo benzinovou pumpu. Databáze s těmito body můžete v TomTom Navigátoru sami upravovat nebo přidávat další skupiny a jednotlivé body, případně si můžete hotové databáze stáhnout na internetu. Můžete si tak do své mapy například stáhnout polohy bankomatů vaší banky nebo prodejen rychlého občerstvení KFC nebo McDonald’s. TomTom Navigátor nabízí i všechny rozšířené funkce, jako jsou pohledy na mapu ve 2D, 3D, či pouze tvar příští zatáčky, různobarevná schémata pro den i noc, předvolby plánování, optimalizace na zadané kritérium. Hlasová navigace je také skvělá, sice je nabízen pouze jediný hlas, který je mužský, ale povely přicházejí v dostatečném předstihu a podruhé ve chvíli, kdy musíte vzít za volant. Tomuto navigačnímu systému není opravdu mnoho co vytknout, snad jen pomalé vykreslování 3D mapy, pokud máte zobrazeno mnoho bodů zájmů na mapě (ovšem v řádu tisíců položek).





Route 66 mobile 7



Route 66 je další světový výrobce navigačních systémů jak vestavěných do automobilů, tak i pro přenosná zařízení. Zpracování samotného navigačního systému je velmi dobré, velké úskalí je ale v mapách. Velká města, jako je Praha a Brno, jsou zpracována velmi detailně. Dokonce je možné se v nich navigovat přímo na adresu s ulicí a číslem popisným. Ostatní části republiky jsou na tom ovšem o poznání hůř. Pokrytí většiny republiky by se dalo přirovnat k průjezdové mapě, takže i ve větších městech chybí místní komunikace a jsou naznačeny pouze silnice první a druhé třídy. Hlasová navigace je na dobré úrovni, ale díky nižšímu pokrytí map ji není možné plně využít. Aplikace nabízí doplňkové funkce jako informace o dopravě, které ovšem podobně jako u Navicore a TomTom pro ČR nejsou dostupné. Jedinečnou funkcí Route 66 mobile 7 je možnost upozorňování na překročení rychlosti. Tato funkce se hodí především kamionům, které nesmějí svoji předepsanou rychlost překročit. Kamiony mají v této aplikaci vůbec svoje místo. Můžete totiž nechat počítat trasu právě pro kamion a můžete předem nastavit, jak rychle může jet po kterých silnicích. Tato informace je bohužel použita jen pro výpočet doby jízdy, nikoliv pro upozornění na překročení rychlosti.





Navicore 2006



Nepříliš známá navigace, která se v České republice rozšířila díky spolupráci s Nokií. Navigační program byl distribuován v balíčku s GPS modulem Nokia LD-3W a čtečkou paměťových karet pro snadnou instalaci. Navicore využívá totožné mapy jako TomTom Navigátor. Všechny nabídky jsou realizovány pomocí klasických textových nabídek telefonu. Naleznete zde i klávesové zkratky k nejdůležitějším vlastnostem navigačního systému. Silnou zbraní tohoto systému je hlasová navigace. V některých ohledech dokonce předčí i hlas TomTom Navigátoru! Na výběr máte ze dvou českých jazyků. První patří slečně Gabriele a druhý muži jménem Jaroslav. Hlasové povely přicházejí nejprve s dostatečným předstihem a poté přesně ve chvíli, kdy máte vzít za volant. Grafické zpracování mapy je velmi dobré, můžete ji při navigaci mít zobrazenu ve 2D nebo 3D pohledu. Změnu barev mapy využijete ve večerních hodinách, kdy se stmívá a jasné barvy by při delší cestě řezaly do očí. Navicore pro ČR nenabízí info o dopravě, ale nabízí možnost vlastních aktualizací uzavírek, takže si můžete doplnit alespoň některé výluky a opravy silnic do svojí mapy sami. Tato navigace je největším konkurentem TomTom Navigátoru. V současné době se již na trh dostala i inovovaná verze Navicore 2007, která bude mít o několik maličkostí více.









Kdo s koho?



Najít mezi Navicore 2006, TomTom Navigátor a Route 66 Mobile 7 jasného vítěze je opravdový oříšek. Každý navigační systém má jiné výhody, u Route 66 Mobile jsou to skvělé mapy západní Evropy a množství nastavení pro nákladní automobily. TomTom Navigátor má zase výborné ovládání, skvělé mapy a množství doplňkových funkcí pro cestování. Navicore 2006 nabízí komplexní řešení se skvělými mapami a hlasovou navigací. Při koupi samotného navigačního programu však vítězí TomTom Navigátor 6, který ostatní konkurenty porazí skvělým poměrem cena–výkon.