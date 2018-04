TealSafe - nový domov pro naše hesla?

Oblibě této kategorie programů odpovídá i počet článků u nás. Představili jsme vám řešení s názvem 3nity, program QuickID, či třeba freewarový SecureIt. Krátce jsme se zmínili o DataShield od Ultrasoftu, eWallet firmy Iliumsoft a freewarové McLock a Secure Vault, pominout při hledání optimálního programu byste neměli ani SplashID firmy SplashData.

TealSafe firmy TealPoint má velikost 333 kB a stojí 19,95 USD. Ke stažení je demoverze umožňující bohaté otestování schopností programu.

Práce s programem

Aplikace tohoto typu se dosti podobají, určité odlišnosti však lze vždy najít. Hlavní okno nabízí seznam typů položek (v některých programech jsou zobrazeny hierarchicky a přispívá to k jejich přehlednosti - třeba eWallet, či QuickID), jinak má hlavní okno design typický pro TealPoint se spodní lištou Open- Details- Beam- Delete. Tyto typy položek lze editovat přes tlačítko Details - můžete určovat jejich jméno, šifrování, heslo, kategorii a přiřadit ikonu (ikony se TealPointu ale dvakrát nepovedly a na HiRes displeji vypadají dost amatérsky. Editovat, bohužel, nejdou).

Kliknutím na typ položky můžete prohlížet obsažené položky, popřípadě vkládat nové.

Každý typ má vlastní názvy jednotlivých údajů. Názvy lze editovat (měnit), či vytvářet zcela nové vlastní šablony pro vkládání dat. To je důležité, nejste-li zběhlí v cizím jazyce, můžete si jednotlivé šablony zcela "lokalizovat".

Mezi další zaznamenáníhodné schopnosti aplikace patří možnost exportu dat ve formátu CSV přes MemoPad, editace kategorií (nezávisle na typech položek) a volba typu šifrování (Blowfish-128, MDC/MD5-128, XOR), nastavení globálního hesla přístupu k datům, či hesel na úrovni typů položek (včetně nastavení lhůty pro vypršení hesla). Plusem je i podpora všech rozlišení (která není samozřejmá u všech nových aplikací) a účinné vyhledávání.

A co vám bude v programu asi chybět?

V první řadě doprovodný desktopový program, na který jsme si u tohoto typu programů jaksi zvykli a export CSV jej nemůže nahradit. Překvapením u TealPointu je i rychlost zpracování, na Clie NX70v jsem to nepostřehl, ale při testování v emulátoru jsem až příliš často a dlouho musel sledovat nabývající červený proužek. Je taky docela hloupé (když už si TealPoint dal tu práci s HiResPlus), že si nemůžete zvolit jiný typ fontu než jeden základní.

Tyto minusy mohou být ale daní každého nováčka v dané kategorii. TealSafe je teprve v první verzi a TealPoint je pověstný pozdějším pilováním svých produktů až takřka k dokonalosti...

A co vy - jaký program používáte na správu důvěrných dat? Povězte to v našem hlasování a zkuste napsat svoje názory do připojené diskuse!