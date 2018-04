TealPhone 3.80 - adresy pod kontrolou

Adresářový TealPhone se od ostatních produktů tohoto zaměření poměrně výrazně odlišuje - už od počátku si ponechává svůj charakteristický design a mnohaletým vývojem a zkušenostmi jej firma propracovává "k dokonalosti", samozřejmě dle svých měřítek.

Právě základní obrazovka aplikace je velmi charakteristická a nemění se principielně od doby prvních verzí. Skládá se z několika oken, jejichž vzhled, funkčnost i parametry lze poměrně bohatě v preferencích nastavovat a měnit. To máme my uživatelé rádi - můžeme si přizpůsobit základní okno k obrazu svému, pro své podmínky, charakteristický způsob práce s kontakty a podobně.

Tyto možnosti můžeme ostatně demonstrovat na několika screenshotech :

Na nich vidíte základní prvky hlavní obrazovky TealPhone - seznam kontaktů s mnoha možnosti konfigurace, písmennou lištu (s možností skrytí), ovládací tlačítka dole a konečně žluté okénko se zobrazením údajů z označeného kontaktu.

Okno detailu položky

Právě u tohoto okénka se chvilku zastavíme, protože patří k tomu nejlepšímu, čím je TealPhone vybaven a čím se odlišuje od konkurenčních produktů.

V okně se zobrazují tři typy informací: telefonní čísla, email a adresa. Přepínat mezi nimi můžete pomocí ikonek vpravo. Je-li těchto údajů u kontaktu víc, můžete mezi nimi cyklicky přepínat klikáním na toto okno. Fonty mají navíc schopnost se otevírat v pokud možno co největších velikostech, což je neuvěřitelně přehledné a příjemné třeba při rychlém hledání telefonních čísel.

Detail kontaktu

Program umí zobrazit detail v přehledném okně, či přímo v editační obrazovce. Zde si můžete nastavit typ písma, program si umí zapamatovat posledně vkládaná města a příjemná je i numerická klávesnička pro snazší vkládání čísel, či k práci bez přístupu k Graffiti plošce.

Dialing a chytré vyhledávání

Program má funkci chytrého vyhledávání (T9) podle jména i firmy. Zvládá i funkci dialing, tedy vytočení čísla s mnoha možnostmi nastavení, včetně DTMF.

Hledání a další funkce

Velmi pokročilé jsou vyhledávací možnosti a filtrace (viz obrázky). Určitě uvítáte i funkci, která dokáže rychle vyhledat všechny kontakty se stejnou firmou.

Preference

O bohatých možnostech nastavení jsme už psali, takže se jen podívejte na tři preferenční obrazovky...

Shrnutí a závěr

Dobrý a čím dál lepší, takový je TealPhone, který se stále vyvíjí a upravuje. Poslední verze zvládá dobře Hires podporu, včetně skrytí virtual Graffiti (viz poslední screenshot).

A co by mi naopak na takovémto programu chybělo? Určitě návykovou je funkce seskupování položek podle určitých parametrů (třeba podle města, firmy, státu apod.), jak ji třeba umí Agendus. To by určitě TealPhone slušelo. Funkce chytrého hledání T9 je prima, ale chtělo by to lépe zvládnout design a la ContactPro (dříve PhoneMate). A kdyby šlo odeslat na kontakt SMS zprávu, tak už by byl produkt úplně dokonalý...