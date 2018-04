TealNotes - nový trhák ot TealPointu!

Čas od času se my - příznivci, uživatelé a fandové kapesního počítače Palm dočkáme opravdicky převratného programu, který "zboří" zaběhané představy o tom, že "tady už nic nejde vymyslet". Po databázovém programu ThinkDB z listopadu 1999 (viz naše recenze) se další taková bomba objevila (chtělo by se napsat - jak jinak) u TealPointu, a to v podobě hacku TealNotes v.1.02, který rozšiřuje možnosti práce s kapesním počítačem o nové dimenze.

Jistě vás již mnohokrát napadlo, jak výborné by bylo, kdybyste mohli třeba ve svém DateBooku, ToDo, či AddressBooku zdůraznit nějakou schůzku, úkol, pole - třeba výraznějším nápisem, drobnou kresbou atd.. Formulářové programy tohoto typu mají většinou (výjimkou je například ActionNames) k dispozici jen jeden "defaultní" font a některé položky si vyloženě "říkají" o zvýraznění (zejména důležitosti).

TealNotes je hack, který po aktivaci v HackMasteru dovoli vkládat takového kresbičky do libovolného programu, který má formulářový vstup dat a lze v něm v jednom poli libovolně rozšířit počet řádků (to je třeba DateBook, AddressBook, ToDo, Memo a stovky dalších aplikací). Do těchto programů umožní TealNotes vložit obdélník, v němž je možno editovat kresbu/text nástroji, které jsou k dispozici.

Program se aktivuje v HackMasteru. Zde můžete nastavit několik málo preferencí - zejména první dvě jsou důležité - to jest aktivace TealNotes v libovolném programu. První možností je zadání libovolné sekvence znaků - tzv. "aktivační text" - přednastaveno je ".tn", to však můžete změnit. Druhou možností je zkratka (shortcut), rovněž libovolně nastavitelná. Zde můžete zvolit rovněž vstupní velikost vkládaného obdélníku poznámky - k dispozici jsou velikosti small, medium, large a jumbo (liší se počtem řádků, přes které se obdélník "roztáhne"). Zde můžete zvolit pole "Ask", které nastaví, že před vložením nové poznámky budete vždy dotázáni na její velikost.

V tomto menu budete schopni později spravovat všechny svoje vložené poznámky - hledat je, editovat, mazat, hledat "sirotky", kde již bylo příslušné pole vymazáno. Těchto možností lze dále využívat při správě vašich schůzek, úkolů a podobně.

Jak již bylo psáno - aktivace TealNotes probíhá několika zprůsoby (dle nastavení v menu). Na tomto místě je třeba uvést, že TealNotes lze vložit ještě třetím způsobem (kromě aktivačního textu a zkratky) - a to vyvoláním virtuálního keyboardu, kde TealNotes vytvořil tlačítko "TN".

Nacházíte-li se v požadovaném poli, vyvolejte vložení TealNotes a objeví se okénko v žádané velikosti s několika ikonami.

V horní části okna jsou editační ikony poznámky. Zde jsou povely Edit (umožní změnu velikosti poznámky, odstranění, kopírování), Clear (vymaže celé okno), Undo a Done.

Kreslící nástroje jsou tlačítka ve spodní části okna. Postupně zleva jsou to :

- "snap grid" - zapnuté pomáhá zachovávat linie a zarovnání, vypnuté lépe vyhlazuje křivky

- tlačítko pro aktivaci nástroje volné kresby (tužky)

- nástroj pro kreslení čar/linií

- vkládání textu

- "laso" - umožní definovat obdélníkový výřez a ten přesunout perem

- tlačítko gumy - umožní mazat části kresby

- další tři tlačítka určují velikost hrotu kreslícího nástroje/gumy

- poslední tři tlačítka definují barvu/výplň kreslícího hrotu

Jakoukoliv kresbu TealNotes je možné kdykoliv později editovat pouhým kliknutím na ni. v needitovatelné obrazovce vytvoří TealNotes obraz ikonek (počet záleží na velikosti poznámky) - viz například editační a prohlížení obrazovka v AddressBooku.

Je jasné, že TealPoint zde opět přišel s invenčním programem, který velmi zpřehlední nejčastěji používané aplikace v Palmech. Způsob použití a všechny možné efekty, tipy a triky je třeba nechat na nejbližších několik týdnů, popisovaný produkt je dosud stále v etapě betatestování a je téměř jisté, že se bude ještě dále vyvíjet a zdokonalovat. Již dnes ale mohu předpovědět, že se bude dobře prodávat, že si na něj totiž rychle zvyknete a cena (14$) se vám nebude zdát přemrštěná.