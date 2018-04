TealAlias - vytváření zástupců na PalmOS

TealAlias je poměrně čerstvým programem tohoto stabilního softwarového domu. Aplikace umí vytvářet v paměti RAM handheldu zástupce (shortcuts) aplikací umístěných na kartě. To umožňuje tyto programy spouštět přímo z karty, ale má také celou řadu dalších užitečných funkcí.

Při spouštění programů, které jsou umístěny mimo vnitřní paměť PDA, je příslušná aplikace i databáze překopírována do RAMky a odtud spuštěna. Existuje rovněž celá řada aplikací, které mají i dnes problémy s umístěním databází na kartě a jejich vyhledáním a spuštěním z ní. To samozřejmě snižuje efekt paměťové karty a naše (zpravidla malé) RAMky jsou zahlceny soubory, které by klidně mohly být na kartě.

A právě tuto nesnáz řeší TealAlias. Program vytvoří v RAM zástupce (o velmi malé úsporné velikosti), v nich je ale obsažena informace nejen o přesunuté aplikaci, ale i o potřebných databázích, které mohou tudíž rovněž na kartu, a to i u aplikací, které běžně vyžadují soubory v RAMce. Dalším efektem používání TealAlias je to, že zástupce lze běžným způsobem kategorizovat v launcheru. A aby toho nebylo málo - zástupce může rovněž reprezentovat přímo konkrétní soubor (dokument, klip apod.), jen mu řeknete, v jakém readeru /editoru /playeru se má otevřít.

Jak se program používá

Po spuštění programu kliknete na tlačítko NEW v obrazovce seznamu aplikací (ta pak slouží k editaci již vložených zástupců). V nabídce programů poté vyberete aplikaci, určete její ikonu (program si ji umí naimportovat ze všech programů).

Poté volíte režim spouštění programu (Launch mode):

Normal - to je nastavení pro většinu programů. Aplikace simuluje běžné spuštění aplikace

- to je nastavení pro většinu programů. Aplikace simuluje běžné spuštění aplikace Open Database - zde můžete určit konkrétní soubor, který se má otevřít s danou aplikací; třeba dokument, skladba, obrázek, databáze apod.

- zde můžete určit konkrétní soubor, který se má otevřít s danou aplikací; třeba dokument, skladba, obrázek, databáze apod. Goto Record - podporuje-li program globální vyhledávání, můžete pomocí této funkce rovnou přeskočit k požadovanému záznamu.

Další důležitou volbou je Data Files. Ta vám umožní nahrát s aplikací všechny určené soubory s varovným hlášením, když některé neobjeví (Load all listed). Další možností je Load any if found, to je skoro to samé jako první volba, jen se nezobrazí varovná hláška v případě absence jednoho ze souborů. Pomocí poslední volby Choose from menu můžete při spuštění sami zvolit, která data se mají nahrát.

Má to háček?

Háček ne, přímo hák (pozor, neplést s hacky).

TealAlias totiž ve své současné verzi neumí jednu tuze důležitou věc - upravené databáze okopírovat po ukončení běhu programu zpátky na kartu. Když si převedete třeba na kartu databázový program i se soubory a uděláte v databázi nějakou změnu, na kartě zůstane ta původní a vaše změněná databáze se po ukončení programu ztratí. Zde je tedy lepší včera představený PowerRUN, který upravený soubor uloží zpátky na kartu.

Doufejme, že TealPoint tento nedostatek v dalších verzích odstraní, to by pak byl TealAlias nesmírně užitečný program.

TealAlias podporuje všechna rozlišení, stojí 14,95 USD a jeho výrobcem je TealPoint.