Teacube, magická kostka do kapsy

Miniaturizace je neuvěřitelná věc. A když se k tomu přidají ještě současné technologie, není divu, že kompletní počítač se bez problémů vejde do krychle s rozměry 52 x 52 x 45 mm a hmotností 165 gramů. Teacube je nová řada "nezávislých" řešení založených na specifikacích T-Engine. Jestli je Teacube hračka? Jistě, ale velmi roztomilá a schopná praktického využití. Vzhledem k vývoji a možnostem současných PDA není nic divného, že krychlička japonské společnosti Personal Media obsahuje téměř kompletní stolní počítač, samozřejmě se specifickým procesorem nevyžadujícím dodatečné chlazení. Jedná se o CPU VR5701 (266/333 MHz) společnosti NEC, který používá osvědčené jádro MIPS a existuje pro něj řada už hotových aplikací v podobě zdrojových kódů. Procesor využívá 64 MB operační paměti, samotný OS a aplikace jsou uloženy v dalších 16 MB paměti Flash ROM.



Kostka Teacube je též zajímavá počtem rozhraní, které u běžných kapesních počítačů většinou nenajdeme. Konkrétně se jedná o kombinaci dvou portů USB, dvou "starších" sériových rozhraní RS-232C, konektoru pro 100 Mbitovou síťovou kartu a slotu pro karty Compact Flash. Teacube má navíc ještě další samostatný slot eTRON pro vlastní typ rozšiřujících karet také konektor pro mikrofon a sluchátka. Zařízení nemá žádný vlastní displej, zato můžete Teacube připojit přes integrovaný VGA výstup k externímu monitoru, na kterém umí grafický adaptér v Teacube zobrazit rozlišení až 1280 x 1024 bodů v 65 536 barvách.



A co Windows? Ani omylem. Teacube používá svůj vlastní proprietární koncept T-Engine. Řečeno jednou větou, je T-Engine soubor technologií pro vývoj miniaturních a přitom komplexních elektronických zařízení se všemi potřebnými integrovanými prvky včetně paměti, rozhraní pro připojení nezbytných periférií a softwaru. T-Engine je dodáván s celým vývojovým balíkem, který umožňuje programování interního jádra T-Kernel i samostatných systémových aplikací či her. Součástí operačního systému integrovaného v Teacube v paměti Flash ROM je například jednoduchý webový prohlížeč, textový editor, skriptovací programovací jazyk a několik nezbytných utilit pro nastavení systému, práci se sítí apod.



T-Engine Development Kit je pochopitelně určen právě pro miniaturní základní desky s jádrem T-Engine a real-time operačním systémem T-Kernel, podpůrným systémem T-Monitor a několika dalšími softwarovými komponenty. T-Kernel je přitom adaptací dvacetileté historie průmyslového systému ITRON a protože současná verze T-Engine SDK vychází z Red Hat Linuxu, nabízí tedy podobné vývojářské možnosti.



Cena T-Engine SDK včetně uživatelského rozhraní T-Shell je těsně pod 100 tisíc Yenů, ceny konkrétních řešení na bázi různých procesorů (SH7727, SH7751R, VR5500, ARM720, ARM920 apod.) se pohybují zhruba v rozmezí 145 až 198 tisíc Yenů.