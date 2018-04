TDK GlobalPulse - softwarově řešená komunikace

TDK GlobalPulse řeší velice efektivně propojení Palm-PC zařízení s Windows CE (EVEREX Freestyle) s mobilními telefony řady Nokia 51xx/61xx. Pomocí tohoto spojení můžete jednoduše odesílat faxy, přijímat a odesílat e-mail nebo browsovat po internetu prakticky kdekoliv. Pomocí speciálních programů lze i odesílat a přijímat SMS a upravovat adresář na SIM kartě. S těmito komunikačními prostředky získáte více svobody a nezávislosti.TDK GlobalPulse je softwarově řešená komunikace a ke spojení stačí sériový kabel spolu s příslušnými programy. Specifikace - Podpora Hayes AT-příkazů

- Fax Class 1

- Podpora S-registrů GSM data

- GSM-900, GSM-1800 PCN, GSM-1900 PCS (US)

- Non Transparent Data Radio Link Protocol (RLP) GSM 04.22

- Transparent Data GSM 04.21

- V.32 9600-4800bps Full Duplex

- V.22bis 2400bps Full Duplex

- V.23 1200/75bps Full Duplex

- ITU-T V.110 UDI ISDN

GSM fax

- 9600bps Group 3

- V.29, V.27ter

- GSM 03.45 Návod k instalaci Distribuční disketa TDK GlobalPulse pro Microsoft Windows CE obsahuje TDK GSM softwarový modem. Další software je pro: SMS (Short Message Service) software. Pomocí tohoto programového vybavení, a mobilního telefonu můžete posílat krátké textové zprávy přímo z Everex Freestyle.

PhoneBook Manager. Nástroj pro administraci (editaci a kopírování) telefonního adresáře v telefonu přímo z Everex Freestyle. K instalaci této sady programů potřebujete: Sériový synchronizační kabel pro připojení Everex Freestyle k PC. Ten je součást balení Everex Freestyle.

PC nebo notebook s Windows 95/98 a s nainstalovanou programovou podporu Windows CE Services. Tato podpora je na CD-ROM a je součástí balení Everex Freestyle. Services umožňují připojení Windows CE přístroje k PC a instalaci programového vybavení z PC.

Pro využití faxových služeb musíte před instalací programové podpory GlobalPulse nainstalovat faxovací program bFax.

Instalace programového vybavení GlobalPulse: Připojte Everex Freestyle k PC nebo notebooku a ověřte si funkčnost propojení. V případě správně nainstalovaného Windows CE Services musíte mít v nástrojové liště Windows 95/95 následující ikonku: Kliknutím pravým tlačítkem myši na tuto ikonku rozbalte menu a zvolte "Open Mobile Devices". Pokud máte Everex Freestyle připojený a zapnutý, objeví se po chvíli následující hláška: V tomto okně klikněte na tlačítko Browse. Tím potvrdíte pouze možnost prohlížení obsahu Everex Freestyle a zpřístupníte možnost instalace programového vybavení. V okně Mobile Devices přibude ikona s názvem Guest.

V případě, že toto spojení nemáte správně nainstalováno, nenainstalujete programy GlobalPulse. Vložte do mechaniky PC disketu s dodaným programovým vybavením a spusťte z ní Setup. Tímto se spustí aplikace, která nainstaluje programové vybavení TDK GlobalPulse. Zobrazí se okno TDK GlobalPulse Install. Jste v něm upozorněni, že pro využití faxových služeb musíte před instalací tohoto programu nainstalovat faxovací program bFax. Klikněte na tlačítko OK. Zobrazí se okno GlobalPulse License Agreement (licenční ujednání). V případě, že s ním souhlasíte, klikněte na tlačítko "I agree". V opačném případě nebude instalace provedena. Opět se zobrazí okno TDK GlobalPulse Install, ve kterém jste upozorněni na to, že bude spuštěn Application manager z Windows CE Services, což může chvíli trvat.

Klikněte na tlačítko OK. Po chvilce se zobrazí okno Application Manager s hlášením, že při dalším spojení s Everex Freestyle dojde k instalaci aplikací TDK GlobalPulse.

Po instalaci TDK GlobalPulse se zobrazí okno se seznamem podporovaných mobilních telefonů, které můžete s TDK GlobalPulse využívat.



- Nokia 8110

- Nokia 6110

- Nokia 2110



Vybraný typ můžete kdykoliv později změnit. Ukažte tužkou na Vámi používaný typ a následně pak na tlačítko OK.

V současnosti je dostupný kabel pouze pro připojení telefonu Nokia 51xx/61xx, vyberte tedy druhou možnost.

Po vybrání typu mobilního telefonu se zobrazí okno GlobalPulse s upozorněním o úspěšnosti instalace. Dále pak důležitá informace o tom, že softwarový modem je nainstalován na COM4.

Proveďte reset Everex Freestyle. Instalace je hotova. Jak využít softwarový modem Po instalaci GlobalPulse se vytvoří nový komunikační port COM4. Tento softwarový modem můžete využít například pro Dial-Up připojení k internetu nebo například k Vaši firemní síti. Kdykoliv budete-li chtít tento port a tím i softwarový modem využít, vyberte ho jako komunikační port COM4. Jednoduchý příklad využití TDK GlobalPulse: Připojte ke kolébce nebo přímo k Everexu synchronizační kabel a propojte ho GSM komunikačním kabelem k mobilnímu telefonu. Na displeji Everex Freestyle ukažte tužkou na Start. Z menu Start vyberte Programs, Communications, Connections. Dvakrát klikněte na ikonu Make New Connection. Zobrazí se okno Make New Connection. V tomto okně zadejte název pro toto připojení a vyberte Dial-Up Connection jako typ komunikace. Nyní klikněte na tlačítko Next. Zobrazí se okno pro výběr komunikačního zařízení (modemu). Ze seznamu instalovaných nebo připojených modemů vyberte TDK GlobalPulse on COM4. Dále pak pokračujte běžným způsobem. Přejeme Vám ničím nerušené spojení. Při praveno podle materiálů firmy Kobe