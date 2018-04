TDC prodá své podíly

(ČIA) – Své dosavadní podíly v tuzemských telekomunikačních společnostech chce společnost TDC (Tele Danmark) prodat najednou. Po výhře ve výběrovém řízení na privatizaci Českého Telecomu plánuje TDC prodej dosud držených podílů v Českých radiokomunikacích a Contactelu. "Rozhodně nehodláme prodávat naše podíly po částech nebo v delších časových intervalech. Až přijde správný čas, prodáme akcie najednou," uvedl pro Hospodářské noviny (HN) viceprezident TDC Torben Holm, odpovědný za aktivity v České republice.

Podrobnosti prodeje Holm nesdělil. Uvedl však, že jistý kupec Contactelu je již znám. Pokud by si TDC ponechal Český Telecom i Contactel, získal by výrazný vliv v oblasti hlasových i internetových služeb. V případě ponechání si podílu v Českých radiokomunikacích by nastal střet zájmů – zatímco Český Telecom je majoritním vlastníkem mobilního operátora Eurotel, České radiokomunikace minoritně vlastní konkurenčního operátora RadioMobil. Deník dodává, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) se zatím k celé záležitosti nevyjádřil. Mluvčí úřadu Kristián Chalupa řekl, že návrh na zahájení správního šetření může úřad dostat až po podpisu smluv.

Podle HN bude muset z Českého Telecomu odejít dalších zhruba dva tisíce zaměstnanců, aby firma dosáhla evropského standardu. Na jednoho zaměstnance by mělo podle evropských měřítek připadat 300 telefonních linek, u Telecomu je to nyní asi o 40 méně. Holm uvedl, že logicky dojde k výměně managementu i na některých vrcholných pozicích.