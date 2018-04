TCL Q520 - prcek, který pomohl porazit Nokii (první informace)

Jak jste si mohli přečíst v tomto článku, čínskému trhu začínají dominovat tamní výrobci. První místo nyní drží společnost Bird a třetí příčku, před finskou Nokií, společnost TCL. Co stojí za úspěchem asijských výrobců? Především velmi široká nabídka nejrůznějších modelů mobilních telefonů, kterou výrobci obměňují i několikrát do roka. Čínští výrobci také dobře znají své zákazníky, kteří ani tak neprahnou po obsáhlé nabídce nejrůznějších funkcí, ale chtějí vzhledově zajímavé telefony a potrpí si na výrazné barvy a polyfonní melodie. A právě těmito atributy se může chlubit novinka TCL, model Q520.

Miniatura

TCL Q520 je miniaturní mobil, kterého v rozměrech poráží asi jen nový Panasonic G50. Ten je o málo menší než TCL, ale naopak je o pár gramů těžší. Rozměry Q520 jsou 86 x 43 x 16 mm a hmotnost je pouhých 68 gramů. Pro srovnání Panasonic G50 má rozměry 80 x 43 x 19 mm a hmotnost 74 gramů. Pokud si takto malý telefon klasické koncepce neumíte představit, tak vám nabízíme ještě jeden příklad, který si můžete prohlédnout v tuzemských obchodech. Je to Sony Ericsson T600, který má rozměry 92 x 41 x 20 mm a jeho hmotnost je 63 gramů.

Klávesnici chybí jedna řada a přebývá jeden sloupec

Díky miniaturním rozměrům celého přístroje doznala změn klávesnice telefonu, u které se spodní řada alfanumerických tlačítek (hvězdička, nula, mřížka) přestěhovala na pravý bok telefonu, takže místo tradičních čtyř řad po třech klávesách má Q285 tři řady po čtyřech klávesách. Podobné řešení jsme mohli vidět u modelu Z7 od Sony, kde ale byly do pravého sloupce přesunuty funkční klávesy. Ty jsou u nového TCL na svém běžném místě a zahrnují dvě kontextové klávesy, dvousměrnou navigační klávesu a tlačítka pro příjem a ukončení hovoru. Celá klávesnice nezabírá ani polovinu přední strany telefonu, musela ustoupit rozměrnému barevnému displeji s rozlišením 128 x 128 obrazových bodů, který umí zobrazit 4 096 barev.

Hraje všemi barvami

Celkový design telefonu je spíš střídmý, designéři se možná nechali inspirovat u telefonů Sony Ericsson, které jsou podobně hranaté. Aby bylo vyhověno potřebám čínských zákazníků, je klávesnice podsvícena několika různými odstíny barev a může tak svítit jak vánoční stromeček, nebo jen jedním odstínem. Poněkud infantilní jsou animace v menu telefonu, jde o kombinaci postaviček z Teletubbies a andělíčků. Posoudit to můžete sami z fotografií.

Docela levná stylovka

Výbava TCL Q285 je spíš průměrná, ale ne ošizená. Telefon umí GPRS, nabízí polyfonní melodie, SMS a EMS, při jejichž psaní lze využít slovník T9. Ve výbavě nechybí ani budík, kalkulačka, kalendář, hlasové poznámky a několik her. Telefon se dodává v několika barevných odstínech a na asijských trzích stojí v přepočtu zhruba 4 500 až 6 000 Kč. V nabídce výrobce představuje tento model střed nabídky, kterou tvoří více jak dvacet modelů. Právě v modelové pestrosti bude tkvět úspěch tohoto nám nepříliš známého výrobce, který ale drží třetí příčku na čínském trhu, takže i v celosvětovém měřítku se bude minimálně blížit první desítce výrobců.

TCL Q520 na vlastní kůži

Tento miniaturní telefon jsme měli možnost velmi krátce vyzkoušet, vyfotografovat ale nikoliv, to nám v prodejně (Bangkok) dovoleno nebylo. Přes miniaturní rozměry je klávesnice telefonu ještě použitelná, je možná lepší, než u Panasoniku GD55. Barevný displej je pasivní a je to patrné na první pohled. Displej má slabší kontrast a nepříliš výrazné barvy. Všechny hlavní položky menu mají zajímavé animace s poněkud infantilními figurkami (viz obrázky výše). Polyfonní melodie jsou kvalitativně srovnatelné s telefony Samsung a LG, obdobná je i nabídka jednotlivých motivů vyzváněcích melodií. Zajímavé je i duhové podsvícení klávesnice, opět patrné i z převzatých fotografií. Za cenu okolo 4 500 Kč se jedná o zajímavý stylový telefon, který by v případě české lokalizace mohl zaujmout i tuzemské zákazníky, respektive spíš zákaznice. Je ale málo pravděpodobné, že se s tímto telefonem u nás setkáme.