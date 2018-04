TCL e777 - véčko s Microsoft Windows Mobile 2003 SE

Čínský výrobce TCL, který se sloučil s francouzským Alcatelem - respektive získal majoritu ve společném podniku, připravil nový smartphone s operačním systémem Windows Mobile 2003 Second Edition. Nový smartphone e777 má stejnou véčkovou koncepci jako nová Motorola MPx 220 se stejným operačním systémem. Narozdíl od zmiňované Motoroly je však čínský smartphone o něco menší na výšku, v ostatních parametrech je naopak větší: 89 x 54 x 26 milimetrů (Motorola MPx 220 - 99,9 x 48 x 24,3 milimetru). TCL e777 však nemá narozdíl od Motoroly anténu integrovanou do těla telefonu.

Hmotnost TCL e777 je 124 gramů a je tedy o 14 gramů vyšší než u Motoroly MPx 220. Nový smartphone z Číny také narozdíl od Motoroly podporuje pouze dvě pásma GSM: 900/1800 MHz. Datové přenosy GPRS jsou třídy 10. Hlavní displej TCL e777 je aktivní a při rozlišení 176 x 220 obrazových bodů dokáže zobrazit 262 000 barev. Vnější displej je rovněž barevný, ale jeho rozlišení a počet zobrazitelných barev výrobce neuvádí. Telefon je vybaven o 180 stupňů otočným fotoaparátem umístěným v kloubu telefonu. Fotoaparát bude mít megapixelové rozlišení.

TCL e777 používá procesor ARM MiMagic 5 od společnosti NeoMagic taktovaný na frekvenci 220 MHz. Operační paměť nového smartphone je 64 MB ROM a 32 MB RAM. Telefon disponuje připojením k počítači pomocí USB datového kabelu a chybět by nemělo Bluetooth. Telefon je také vybaven infračerveným portem. Nový smartphone podporuje paměťové karty formátu MMC a SD.

TCL e777 nabízí všechny funkce dané použitým operačním systémem. Použitá baterie Li-Ion má kapacitu 1000 mAh a telefon s ní vydrží až 140 hodin na příjmu nebo až 300 minut hovoru. TCL e777 nabízí čtyřicetihlasou polyfonii. Nový smartphone se začne zanedlouho prodávat na činském trhu, zda zamíří do Evropy zatím není jasné. Vzhledem k uzavřené spolupráci TCL s Alcatelem se však můžeme dočkat. Dříve než příští rok to ale nebude. Po novém roce by měl Alcatel v Evropě začít nabízet některé modely TCL. Alespoň tak se na včerejší tiskové konferenci, u příležitosti uvedení Alcatelu OT756 na náš trh, vyjádřili zástupci výrobce.